Hendek’te çiftçiye nefes olan çalışma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16 ilçede sürdürdüğü drenaj ve sulama kanalları temizliğine tüm hızıyla devam ediyor. Tarımda verimliliği artırmak ve ürünlerin sular altında kalmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların adresi ise bu kez Hendek'in Ortaköy Mahallesi oldu. Yıl içerisinde oluşan ani ve şiddetli yağışlar sonucunda tarım arazilerinde oluşabilecek ürün kayıplarını önlemek için çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki kanallarda temizleme işlemi gerçekleştirdi.