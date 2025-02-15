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Giriş Tarihi: 15.2.2025 18:52 Son Güncelleme: 15.2.2025 19:44

Hentbol Milli takımı eski antrenörü hayatını kaybetti

Bursa’da oynanan Süper Lig Erkekler Hentbol karşılaşmasının devre arasında soyunma odasına giden Spor Toto Hentbol Spor Kulübü başantrenörü 56 yaşındaki Serdar Seymen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Seymen Hentbol Milli Takımının da Antrenörlüğünü yapmıştı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Hentbol Milli takımı eski antrenörü hayatını kaybetti

Eski Hentbol Milli Takımı Antrenörü olan ve Spor Toto Hentbol Spor Kulübünde Başantrenörlğk görevini yürüten Serdar Seymen, Bursa'da, Nilüfer Belediyesi ile Spor Toto arasında oynanan, Hentbol Erkekler Süper Lig maçının devre arasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Seymen hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Seymen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serdar Seymen evli ve 1 çocuk babasıydı. Seymen ölümü hentbol ve spor camiasında büyük üzüntü yarattı

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Hentbol Milli takımı eski antrenörü hayatını kaybetti
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