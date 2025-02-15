Hentbol Milli takımı eski antrenörü hayatını kaybetti

Eski Hentbol Milli Takımı Antrenörü olan ve Spor Toto Hentbol Spor Kulübünde Başantrenörlğk görevini yürüten Serdar Seymen, Bursa'da, Nilüfer Belediyesi ile Spor Toto arasında oynanan, Hentbol Erkekler Süper Lig maçının devre arasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Seymen hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Seymen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serdar Seymen evli ve 1 çocuk babasıydı. Seymen ölümü hentbol ve spor camiasında büyük üzüntü yarattı