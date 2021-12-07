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Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:36 Son Güncelleme: 7.12.2021 10:36

Hentbol oyun kuralları nelerdir? Hentbol oyuncu mevkileri, oyun süresi ve kuralları

Hentbol oyun kuralları nelerdir? Hentbol oyuncu mevkileri, oyun süresi ve kuralları

Yaygın bir spor dalı olan hentbol oyunu altısı saha içinde, biri kalede olmak üzere yedi oyuncu ile beraber oynanan bir takım sporu olarak bilinmektedir. Hentbol oyununda oyun süresi yaklaşık olarak otuzar dakikalık iki devreden oluşmaktadır. Bu oyun ilk yıllarda futbol stadyumlarında 11 kişilik takımlar halinde çim üzerinde oynanmaktaydı şimdilerde ise 1950'lerden sonra yaygın bir salon sporu haline gelmiştir. Bu oyun hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. Hentbol oyun kuralları nelerdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Hentbol oyuncu mevkileri, oyun süresi ve kuralları işte tüm detaylar…

Bir spor dalı olan hentbol oyunu el ile oynanan bir oyundur. Bu oyunda her takım 7 kişiden oluşmaktadır. Hentbol oyunu 150 ülkede resmi olarak oynanan spor dalı olarak bilinir. Hentbol oyununun ana prensibini sıçrayarak atış gerçekleştirmek oluşturmaktadır. Bu oyunun oyuncuları sıçrayarak ve piston benzeri hareketlerle, topu rakip takımın kalesine atmayı hedeflemektedir. Hentbol oyunu daha çok kapalı spor salonlarından oynanan bir takım oyunu olmaktadır. Bu oyunun oyuncuları takım halinde elle oynadıkları oyun adını oynanış biçiminden almaktadır. Hentbol oyuncu sayısı nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

HENTBOL OYUNCU SAYISI

Elle oynanan bir takım oyunu olan hentbol oyunu oyuncu sayıları şu şekildedir; Hentbolda altısı saha içinde, biri kalede olmak üzere yedi oyuncuyla oynanan bir takım oyunudur. İlk yıllarında futbol stadyumlarında 11 kişilik takımlar halinde çim üzerinde oynanan bir oyun olan hentbol, 1950'lerden sonra yaygın bir salon sporu haline dönüşmüş ve 7 oyuncu ile oynanan bir oyun haline gelmiştir.

HENTBOL OYUN SÜRESİ

150 Ülkede kabul gören el ile oynana ve el futbolu olarak anılan hentbol oyunu 7 kişilik takımlar halinde daha çok saha sporu olarak bilinen bir oyun olmaktadır. Hentbol oyunu süresi yaklaşık olarak otuzar dakikalık iki devreden oluşmaktadır.

HENTBOL OYUNCU MEVKİLERİ

Hentbol oyunu olarak bilinen bu oyunda takımın 6'sı saha, 1'i kalede olmak üzere 7'şer oyuncu ile iki takım halinde oynanan bir oyundur. Bu oyunda maç içinde sınırsız oyuncu değişiklik yapılabilmektedir. Hentbol oyunu ilk yıllarında büyük stadyumlarda 11 kişilik takımlar halinde oynanmaktaydı günümüzde ise, salon sporu olmuş ve açık alanlarda oynanmaktadır.

Hentbol oyunu olarak bilinen el ile oynan bu oyunun mevkileri şu şekildedir;

•Kaleci
•Sağ oyun kurucu
•Sol oyun kurucu
•Orta Oyun kurucu
•Sağ kanat oyuncusu
•Sol kanat oyuncusu
•Pivot olarak bilinen mevkileri bulunmaktadır.

HENTBOL OYUN KURALLARI

Hentbol kuralları şu şekildedir;

•Hentbol oyunu bir kaleci olmak üzere altı oyuncu toplamda 7 kişilik 2 takım şeklinde oluşmaktadır. Bu şekilde oyun oynanmaktadır.
•Hentbol oyunu dışı kaygan sentetikten yapılmış top ile oynanır.
•Bu oyunda oyuncu topu en fazla 3 saniye elinde tutabilmektedir.
•Topu eline alan oyuncu en fazla 3 adım atabilme şansına sahiptir.
•Bu oyunda rakibin elindeki topa dokunamazsınız fakat top atılırken önünde engel kurabilme şansınız vardır.
•Hentbolda faul yapan oyuncu 2 dakika oyun dışı edilebilmektedir.
•Hentbol oyununda penaltı yapılırsa eğer 7 metre uzaktan atış yapılabilir.
•Bu oyun iki hakemle yönetilmektedir.
•Hentbol sahası 40 metre boyunda ve 20 metre genişliğinde olması gerekmektedir.
•Bu oyun diğer adı ile el futbolu olarak bilindiğinden dolayı oyuncular sadece elle oynayabilir, kaleciler el ve ayakla oynayabilmektedir.
•Hentbol oyununda devreler arası mola süresi yaklaşık olarak 10 dakika olarak bilinmektedir.
•Bu oyun hava atışı ile başlamaktadır.
•Hentbolda savunma oyuncuları diğer oyuncular ile belli ölçüde temas kurabilme olanağı vardır.

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Hentbol oyun kuralları nelerdir? Hentbol oyuncu mevkileri, oyun süresi ve kuralları
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