Henüz 18 yaşındaydı: Kazada hayatını kaybetti! Berat Öksüz’den acı haber

3.9.2025

Kocaeli Karamürsel ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Berat Öksüz’den acı haber geldi. Hastanede tedavisi süren genç sürücü, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Öksüz’ün vefatı ailesini ve yakın çevresini yasa boğarken, ilçede de büyük üzüntüye neden oldu.

Feci kaza,Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikletiyle seyir halinde olan Berat Öksüz, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ani manevralarla motosikletini toparlamaya çalışan genç sürücü başarılı olamayınca yola savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Öksüz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan genç motosikletçi, doktorların tüm çabalarına rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 18 yaşındaki Berat Öksüz'ün ölümü ailesini derin yasa boğarken, ilçede de büyük üzüntü yarattı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

