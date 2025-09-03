Henüz 18 yaşındaydı: Kazada hayatını kaybetti! Berat Öksüz’den acı haber

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Öksüz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan genç motosikletçi, doktorların tüm çabalarına rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 18 yaşındaki Berat Öksüz'ün ölümü ailesini derin yasa boğarken, ilçede de büyük üzüntü yarattı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.