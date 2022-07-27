Hep Yek 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Hep Yek 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hep Yek 2 filmi bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini Orçun Benli'nin üstlendiği Hep Yek 2 oyuncuları arasında Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Gürkan Uygun gibi isimler yer alıyor. İki kafadarın zorlu görevini eline yüzüne bulaştırdığı filmde beladan belaya sürüklenecek olanlar peşlerine en tehlikeli adamları takacaklar. Peki; Hep Yek 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Hep Yek 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu.

HEP YEK 2 FİLMİ KONUSU

Gürkan ile Altan, Cevat Bakır'ın eline feci düşmüştür. Zira ilk filmde kendisini kazıklayan Şahin'i öldüren Cevat Bakır, Altan ile Gürkan'ı tek bir şartla affedecektir: Şahin'in cesedini bir an önce ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Fakat bu işi fark edilmeden ve tereyağından kıl çeker gibi yapmak zorundadırlar. İki kafadar bu zorlu görevi elbette ki ellerine yüzlerine bulaştıracak, yine beladan belaya sürüklenecek ve peşlerine ülkenin en psikopat ve tehlikeli adamlarını takmayı başaracaklardır...

HEP YEK 2 OYUNCULARI

Yönetmenliğini Orçun Benli'nin üstlendiği Hep Yek 2 oyuncuları arasında Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Gürkan Uygun, Tuna Orhan, Ali Çatalbaş, Deniz Uğur, Cenk Ertan, Nihan Balyalı, Mehmet Ali Kaptanlar, Ali Düşemkalkar, Sefa Zengin, Coşkun Göğen gibi başarılı isimler bulunuyor.