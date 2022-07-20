Haberler Yaşam Haberleri Hep Yek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hep Yek nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:11 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:27

Hep Yek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hep Yek nerede ve ne zaman çekildi?

Hep Yek filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor! 2015 yılında İstanbul ve İzmir’in bazı semtlerinde çekilen üçlemenin ikinci filmi 2017’de, üçüncü ve son film ise 2019 yılında vizyona girdi. Peki, Hep Yek filmi oyuncuları ve konusu nedir?

Hep Yek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hep Yek nerede ve ne zaman çekildi?

2015 yılında çekildiği günden bugüne büyük bir sükse yapan Hep Yek filmi, devamında ikinci ve üçüncü filmiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Haliyle sinemaseverler tarafından filmin oyuncu kadrosu ve konusu araştırma konusu oldu. İşte, Hep Yek filmiyle ilgili detaylar ve filmin oyuncu kadrosu…

HEP YEK FİLMİ OYUNCULARI

Gürkan Uygun - Cevat
Fırat Tanış - Şahin
Gökhan Yıkılkan - Gürkan
İnan Ulaş Torun - Altan
Yüksel Arıcı - Ziya baba
Füsun Demirel
Fuat Ergin - Badyguard
Adem Yılmaz
Tuna Orhan
Denise Capezza - Camilla
Alparslan Özmol
Ergun Taş
Volkan Başaran
Erdal Bakır

HEP YEK FİLMİ KONUSU

Cevat, Türkiye'nin ünlü Kabadayılarından birinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına Ziya Baba üstlenir. Ziya Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini Şahin'e verir. Ancak Şahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalır.

Yerli yapım bir komedi olan Hep Yek filminin yapımcılığını ve dağıtımcılığını Roll Caption firması üstleniyor. Fırat Tanış, Gürkan Uygun, İnan Ulaş Torun ve Gökhan Yıkılkan'ın başrollerinde oynadığı filmin yönetmeni Ali Yorgancıoğlu. Hep Yek'in senarist koltuğunda Alper Erze, Suat Özkan, Bilal Kalyoncu oturuyor.

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Hep Yek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hep Yek nerede ve ne zaman çekildi?
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