Hep Yek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hep Yek nerede ve ne zaman çekildi?

HEP YEK FİLMİ OYUNCULARI

Gürkan Uygun - Cevat

Fırat Tanış - Şahin

Gökhan Yıkılkan - Gürkan

İnan Ulaş Torun - Altan

Yüksel Arıcı - Ziya baba

Füsun Demirel

Fuat Ergin - Badyguard

Adem Yılmaz

Tuna Orhan

Denise Capezza - Camilla

Alparslan Özmol

Ergun Taş

Volkan Başaran

Erdal Bakır

HEP YEK FİLMİ KONUSU

Cevat, Türkiye'nin ünlü Kabadayılarından birinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına Ziya Baba üstlenir. Ziya Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini Şahin'e verir. Ancak Şahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalır.

Yerli yapım bir komedi olan Hep Yek filminin yapımcılığını ve dağıtımcılığını Roll Caption firması üstleniyor. Fırat Tanış, Gürkan Uygun, İnan Ulaş Torun ve Gökhan Yıkılkan'ın başrollerinde oynadığı filmin yönetmeni Ali Yorgancıoğlu. Hep Yek'in senarist koltuğunda Alper Erze, Suat Özkan, Bilal Kalyoncu oturuyor.