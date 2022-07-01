Hepsiburada Premium üyelik hizmetini başlattı. 1 Temmuz itibariyle Hepsiburada, bugün karşımıza direkt olarak "Hepsiburada Premium" olarak geçen paket ile çıktı. 1998 yılından itibaren faaliyette olan online alışveriş sitesi Hepsiburada Premium özellikleri, üyelik bilgisi ve ücreti gibi detaylarıyla merak ediliyor. Peki Hepsiburada Premium üyelik nasıl yapılır? Hepsiburada Premium abonelik nasıl alınır, ücreti ne kadar?