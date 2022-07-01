Hepsiburada Premium üyelik hizmetini başlattı. 1 Temmuz itibariyle Hepsiburada, bugün karşımıza direkt olarak "Hepsiburada Premium" olarak geçen paket ile çıktı. 1998 yılından itibaren faaliyette olan online alışveriş sitesi Hepsiburada Premium özellikleri, üyelik bilgisi ve ücreti gibi detaylarıyla merak ediliyor. Peki Hepsiburada Premium üyelik nasıl yapılır? Hepsiburada Premium abonelik nasıl alınır, ücreti ne kadar?
Hepsiburada Premium bağlantısını ziyaret edin.
Ürünü sepete ekleyin ve ödeme yapın.
Ödeme yapıldıktan sonra Hepsiburada Premium üyeliğiniz açılacak. Profildeki Premium bölümünden ayrıcalıkları görüntüleyebilir ve ücretsiz BluTV kodu alabilirsiniz. Hepsiburada Premium, siz iptal edene kadar her ay kendisini otomatik olarak yenileyecek.
Mobilyalarda montaj hizmeti ücretsiz
Her alışverişte yüzde 3 oranında HepsiPapel kazanma fırsatı
Kapıda iade hizmeti ücretsiz
Tüm alışverişlerde kargo ücretsiz
Üyelik boyunca BluTV ücretsiz
Çağrı merkezine öncelikli bağlanma
Hepsiburada Premimum abone aylık ücreti 9,90 TL olarak belirlendi. 1 Temmuz'da başlayacak premium abonelik hizmet kullanıcılara birçok ayrıcalık sunuyor.
Hepsiburada Premium bağlantısını ziyaret edin. Ürünü sepete ekleyin ve ödeme yapın. Ödeme yapıldıktan sonra Hepsiburada Premium üyeliğiniz açılacak. Profildeki Premium bölümünden ayrıcalıkları görüntüleyebilir ve ücretsiz BluTV kodu alabilirsiniz. Hepsiburada Premium, siz iptal edene kadar her ay kendisini otomatik olarak yenileyecek.