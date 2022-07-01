Haberler Yaşam Haberleri Hepsiburada Premium üyelik nasıl yapılır? Hepsiburada Premium abonelik nasıl alınır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 09:05

Hepsiburada Premium üyelik nasıl yapılır? Hepsiburada Premium abonelik nasıl alınır, ücreti ne kadar?

Hepsiburada Premium üyelik nasıl yapılır? Hepsiburada Premium abonelik nasıl alınır, ücreti ne kadar?

Hepsiburada Premium abonelik sistemini kullanıcılarına sundu. BluTv aboneliği ve Ücretsiz kargo avantajlarla dikkat çeken Hepsiburada ayrıcalıkları ve özellikleri ile merak ediliyor. Hepsiburada Premium, Amazon’un aylık fiyatıyla sunduğu Prime hizmeti karşısında iddalı görülüyor. Üyelik hizmetinden yararlanmak isteyenler Hepsiburada Premium nedir, üyelik nasıl satın alınır, abonelik nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Peki Hepsiburada Premium üyelik nasıl abonelik nasıl alınır, ücreti ne kadar?

Hepsiburada Premium üyelik hizmetini başlattı. 1 Temmuz itibariyle Hepsiburada, bugün karşımıza direkt olarak "Hepsiburada Premium" olarak geçen paket ile çıktı. 1998 yılından itibaren faaliyette olan online alışveriş sitesi Hepsiburada Premium özellikleri, üyelik bilgisi ve ücreti gibi detaylarıyla merak ediliyor. Peki Hepsiburada Premium üyelik nasıl yapılır? Hepsiburada Premium abonelik nasıl alınır, ücreti ne kadar?

HEPSİBURADA PREMİUM ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Hepsiburada Premium bağlantısını ziyaret edin.

Ürünü sepete ekleyin ve ödeme yapın.

Ödeme yapıldıktan sonra Hepsiburada Premium üyeliğiniz açılacak. Profildeki Premium bölümünden ayrıcalıkları görüntüleyebilir ve ücretsiz BluTV kodu alabilirsiniz. Hepsiburada Premium, siz iptal edene kadar her ay kendisini otomatik olarak yenileyecek.

HEPSİBURADA PREMİUM AYRICALIKLARI VE ÖZELLİKLERİ

Mobilyalarda montaj hizmeti ücretsiz

Her alışverişte yüzde 3 oranında HepsiPapel kazanma fırsatı

Kapıda iade hizmeti ücretsiz

Tüm alışverişlerde kargo ücretsiz

Üyelik boyunca BluTV ücretsiz

Çağrı merkezine öncelikli bağlanma

HEPSİBURADA PREMİUM ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Hepsiburada Premimum abone aylık ücreti 9,90 TL olarak belirlendi. 1 Temmuz'da başlayacak premium abonelik hizmet kullanıcılara birçok ayrıcalık sunuyor.

HEPSİBURADA PREMİUM ÜYELİK NASIL ALINIR?

Hepsiburada Premium bağlantısını ziyaret edin. Ürünü sepete ekleyin ve ödeme yapın. Ödeme yapıldıktan sonra Hepsiburada Premium üyeliğiniz açılacak. Profildeki Premium bölümünden ayrıcalıkları görüntüleyebilir ve ücretsiz BluTV kodu alabilirsiniz. Hepsiburada Premium, siz iptal edene kadar her ay kendisini otomatik olarak yenileyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hepsiburada Premium üyelik nasıl yapılır? Hepsiburada Premium abonelik nasıl alınır, ücreti ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA