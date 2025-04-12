Her alışverış bir umut olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Cemre Çarşısı, 'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla 18-20 Nisan tarihlerinde The Peninsula İstanbul'da gerçekleşecek. Yapılan her alışverişin iyiliğe dönüşeceği etkinlik; iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından da uzman isimleri ağırlayacak. Tekstilden ev aksesuvarına 70'i aşkın markanın katılacağı etkinlikten elde edilen gelir, TOGEMDER'in sosyal yardım faaliyetlerinde ve projelerinde kullanılacak.

FARKINDALIK HAREKETİ

TOGEMDER Başkanı Belma Sekmen, "Cemre Çarşısı, yalnızca bir alışveriş etkinliği değil; bilinçli üretimden sorumlu tüketime uzanan bir farkındalık hareketi. Organizasyon, alışverişin ötesinde bir fark yaratma ve farkındalık buluşması. İş dünyasında çalışan, üreten, paylaşan rol model kadınlar ve firmalarla birlikte olacağız.

Şeflerimiz mutfakta 'Sıfır Atık' bilincini yaygınlaştırmak için workshoplar düzenlerken tasarımcılarımız tekstil atölyeleriyle modada sürdürülebilirliğe dikkat çekecekler. Sanatçılarımızın kıyafetlerini bağışladığı ''İkinci Şans' köşesinde modanın dönüştürücü gücünü vurgularken aynı zamanda sürdürülebilirlik ve paylaşım kültürünün önemine bir kez daha dikkat çekmiş olacağız'' dedi.

2005 yılında kurulan TOGEMDER özellikle kadın, çocuk, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşu. Bugüne kadar birçok proje hayata geçiren TOGEMDER; "Kadın Eliyle Ekoturizm'' projesiyle kadınların ekoturizm alanında aktif olmasını sağlarken, anneler için meslek edindirme kursları düzenliyor. Afetzedelere ve ihtiyaç sahiplerine; gıda, barınma, psikolojik destek sağlayan dernek; çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik eğitim programları hayata geçiriyor. SABAH