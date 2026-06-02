Her bağış İkra’ya nefes olacak

Erzurum
'un Karaçoban ilçesinde yaşayan ve henüz 13 aylıkken SMA Tip-1 tanısı koyulan 7 aylık Bala İkra Kırmızıgül'ün tedavisi için zaman daralırken ailesi ve gönüllüler yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Kırmızıgül ailesi, ocak ayında valilik onaylı başlattıkları kampanyaya "Her bağış Bala İkra'nın yarınlarına nefes olacak" diyerek destek çağrısında bulundu. Kızı için yardım beklediklerini söyleyen Hatice Kırmızıgül "Desteklerinizi esirgemeyin. Kızımıza umut ve destek olun. İkra'mın ölmesini istemiyorum" diye konuştu.