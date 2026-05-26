“Her bayramımız buruk geçiyor”

Ali Akçakaya (70): "Kardeşim Düzgün Akçakaya 1992'de Hakkari'de şehit oldu. 21 yaşındaydı. Tezkeresine bir hafta kalmıştı. O çatışmada 10 askerimizi şehit verdik. Karakol baskınıydı. Her sene bayramlarımız buruk geçiyor. Annem ve babam da kardeşimin hasretiyle vefat etti."

"BURUK BİR GURURUMUZ VAR"

Mehmet Özbakır (36): Abim Serkan Özbakır 30 Ağustos 2008'de Bingöl Yedisu'da bir baskında şehit oldu. 6 ay sonra babam onun acısına dayanamayarak vefat etti. Bayramlarımız her zaman buruk, her zaman acılı geçiyor. Buruk bir gururumuz var. Gurur duruyorsun ama acılı. Akşam konuşuyorsun, sabah şehit haberini alıyorsun."