“Her bayramımız buruk geçiyor”

Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:28

İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi. Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar, Al Bayrağa kan olan yakınlarına dualar etti. Mezarlıklar başında Kur'an-ı Kerim'ler okundu, aziz şehitlerin kabirlerine karanfiller konuldu. Şehit aileleri, SABAH'a konuştu.

Semih KARA Semih KARA
Ali Akçakaya (70): "Kardeşim Düzgün Akçakaya 1992'de Hakkari'de şehit oldu. 21 yaşındaydı. Tezkeresine bir hafta kalmıştı. O çatışmada 10 askerimizi şehit verdik. Karakol baskınıydı. Her sene bayramlarımız buruk geçiyor. Annem ve babam da kardeşimin hasretiyle vefat etti."

"BURUK BİR GURURUMUZ VAR"

Mehmet Özbakır (36): Abim Serkan Özbakır 30 Ağustos 2008'de Bingöl Yedisu'da bir baskında şehit oldu. 6 ay sonra babam onun acısına dayanamayarak vefat etti. Bayramlarımız her zaman buruk, her zaman acılı geçiyor. Buruk bir gururumuz var. Gurur duruyorsun ama acılı. Akşam konuşuyorsun, sabah şehit haberini alıyorsun."

