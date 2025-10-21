‘Her çocuğun gülümsemesi için’

Konya'da çoğunluğu kamu kurumlarında çalışan gönüllülerden oluşan bir grup 5 yıl önce 'Sen Değerlisin Derneği'ni kurdu. Gönüllüler, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim sistemine dahil edilmesi için 'Tarlaya Umut Ekelim', çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması için 'Okuyarak Büyüyorum', gençlerin bireysel gelişimine katkı sunulması, sosyal sorumluluk, katılım ve gönüllülükle ilgili farkındalıklarının arttırılması için 'Sen de Genç' gibi projeleri hayata geçirdi.

ÇOCUKLARA DOKUNUYORLAR

Gönüllüler, 3 yıl önce 'Diğer Yarım' projesini hayata geçirdi. Proje, annesi veya babası vefat etmiş, aynı zamanda belediye veya kaymakamlıktan sosyal yardım alan çocukları kapsıyor. Dernek gönüllüleri, çocukların evlerine giderek sosyal inceleme raporları hazırlayıp, her çocuğun akademik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirliyor. Projenin yaz ayağında 6 hafta boyunca hafta içi her gün düzenlenen etkinliklerle dolu bir programdan oluşturuluyor. Çocuklar, beceri temelli atölyeler, sosyal oyunlar ve kültürel gezilerle dolu bu süreçte hem öğreniyor hem de eğleniyor.

'UMUT ZİNCİRİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Dernek Başkanı Hatice Arslan, "Bizim için her çocuk değerlidir. 'Diğer Yarım'la amacımız, çocukların yalnız olmadığını hissettirmek. Birlikte daha da güçleniyoruz. Amaç, çocukların ders başarılarını artırmak ve okul terkinin önüne geçmek. Kurslarda gönüllü öğretmenler tarafından Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilgiler alanlarında destek veriliyor. Bu yıl itibarıyla 25 çocuk doğrudan hizmet aldı. Tek ebeveynli çocukların hayata eşit katılım fırsatlarını artırıyoruz. Her çocuğun gülümsemesini bir umut zincirine dönüştürüyoruz" dedi.