Her geçen saat yeni bir kurtuluş hikâyesi

Deprem bölgesinde enkazlarda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ekipler her saat yeni bir mucizeye tanık oluyor.Kurtarma ekipleri, Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi, Mimar Sinan Sokak'ta Hüseyin Berber'i depremin 183. saatinde enkazdan sağ olarak çıkardı. Yine aynı mahalledeki Akevler Sokak'ta bir apartmanın enkazında, 13 yaşındaki Kaan isimli çocuk 182'nci saatte kurtarıldı. İlk isteği ciğer kebap olan Kaan hastaneye kaldırıldı. Depremin 181. saatinde de Antakya'nın Şükrü Kanatlı Mahallesi Burçak Apartmanı'nda 8 yaşındaki Harun ve ağabeyi 15 yaşındaki Eyüphan Şerifoğlu kurtarıldı.Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde çöken Altınköşk Apartmanı'nın enkazında depremden 180 saat sonra Hatice Akan (39) kurtarıldı. Antakya'da Şahin Kaplan Apartmanı enkazında kalan Nuray Preniç (72) 178. saatte kurtarıldı. Adıyaman'da Bozbey Apartmanı'nın enkazında kalan 6 Hivay Üşer, 178 saat sonra sağ çıkarıldı. Hivay ekiplerin "Meyve suyu mu, çilekli süt mü" sorusuna "Çilekli süt, bir de poğaça" cevabını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları sosyal medyasından, "Umut hep var" sözleriyle paylaştı. Hivay'ın ablası Miray için kurtarma çalışmaları ise sürüyor.Antakya'da Derya Akdoğan, 41 yaşındaki Suriye uyruklu Esma ile 32 yaşındaki İbrahim 177 saat sonra kurtarıldı. Serap Dönmez 176'ncı, Nahide Umam (53) 173'üncü saatte kurtarıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Sibel Kaya 170 saat, 7 yaşındaki Mustafa 163 saat sonra sağ çıkarıldı. 166. saatte enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki Ayşe kendisini kurtaran askerlere, "En büyük asker, bizim asker" sloganlarıyla teşekkür etti.Naime Şakar (44), 165 saat, 10 yaşındaki Asima Baltacı 158 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Asima, kendini kurtaran askerlerden jelibon istedi. Ömer Ateş (77) ve Nazife Yılmaz (63) 163 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta 44 yaşındaki Cengiz Polat 162 saat sonra kurtarıldı.Antakya'da Korkmaz Apartmanı enkazından 35 yaşındaki Bünyamin İdacı 177'nci saatte kurtarıldı. "Domuzdamı" yöntemi kullanılarak çıkarılan İdacı'yı madenciler "Hoşgeldin" diye karşıladı.Hatay'ın Antakya ilçesinde Ayan ailesi enkaz altında kaldı. Aileden baba Ahmet ile kızı Gade kurtuldu, anne ile 7 yaşındaki çocukları ise hayatını kaybetti. Baba Ayan, tedavisi için Adana'daki hastaneye sevk edildi. Gade de İskenderun'dan Adana'ya getirildi. Baba ile kızı, 8 gün sonra buluştu. Birbirine sarılan baba ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü.Antakya'da saatlerce enkazaltında kalan Suriyeli 42yaşındaki Habib, 911 AramaKurtarma ekipleri tarafındankurtarıldı. Enkazdan yürüyerekçıkan Habib, HataySahra Hastanesi'ne kaldırıldı.SABAH