"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 30 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan "Her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır? anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder? sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile 30 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: "Her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır? anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?
A- Yeter ki işi bırakma
B- "Kork" diyeni takma
C- İşi de pek abartma
D- İş senden korksun (CEVAP)