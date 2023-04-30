Haberler Yaşam Haberleri "Her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır? anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?
Giriş Tarihi: 30.4.2023 22:32 Son Güncelleme: 30.4.2023 22:32

"Her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır? anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 30 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan "Her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır? anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır? anlamına gelen ve Sen işten korkma şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 30 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan "Her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır? anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder? sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 NİSAN 2023)

ATV ile 30 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: "Her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır? anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?

A- Yeter ki işi bırakma
B- "Kork" diyeni takma
C- İşi de pek abartma
D- İş senden korksun (CEVAP)


.

ARKADAŞINA GÖNDER
"Her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır? anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA