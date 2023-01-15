Her şey çocuklar gülsün diye..

İstanbul'da yaşayan laboratuvar teknisyeni Nupel Tura (26) daha liseye giderken harçlıkları ve küçük işlerden kazandığı paralarla çocukları sevindiriyordu. Yıllar içinde tek başına başladığı iyilik hareketini aktif çalışan binlerce gönüllüyle büyüten Tura 2019'da 'Gülen Çocuklar Derneği'ni kurdu. Zaman geçtikçe büyüyen dernek, Türkiye'nin birçok yerindeki yardıma muhtaç çocuklara ulaşıp, onlara kıyafet, yiyecek, kitap yardımı yaptı. Sosyal medyada 100 bin kişinin gönüllü üye olduğu dernek 4 yılda 7 bin 500 çocuğun yüzünü güldürdü. İsmi 'Yeni yaprak, yeni hayat' anlamına gelen Nupel iyilik mücadelesini SABAH'a konuştu: Çocukları her zaman çok sevdim.Birçok zorluğa rağmen onlara her yerde ulaşmaya çalışıyoruz. Bazen çamurlu yollardan bazen bir uçurumun kenarından giderek onlara bot, mont, atkı, bere, okul malzemesi gibi hediyeleri ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra okullarda kütüphane kurma çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnsanlar çocukları ile birlikte hediyeleri dağıtmak için bize katılıyor. Birçok kişi de bundan etkilenip hayatının çok değiştiğini belirtiyor. Bazı çocuklar bize gelip 'Arkadaşlarım için para biriktirdim, bunu onlara ulaştırmak istiyorum' diyor. Birçok duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Gönüllü sayımız sosyal medyada 100 bine yaklaştı. Onun dışında Türkiye'nin birçok noktasında bulunan gönüllülerimizle irtibat halindeyiz ve bulundukları bölgelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara hediyelerini gönderip, dağıtımını sağlıyoruz.BEKAR olan ancak gönüllülerle kocaman bir aile kurduklarını belirten Nupel Tura "Tek başıma bu yola çıktım ama şimdi çok büyük bir aileyiz. Çocuk kendisine yapılanı unutmaz. Herkes bir işte çalışıyor, kendi ailesi ile ilgileniyor ama bu çocukları da hiçbir zaman ihmal etmiyor. 7 bin 500 çocuğumuza ulaşmamız tabiiki yetmez. Biz daha çok çocuğun yüzünde bir nebze de olsa tebessüm yaratmak istiyoruz. Hepsinin bir isteği var, biz de onları gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz. Ne kadar çok çocuğumuza ulaşırsak bizler de o kadar mutlu oluyoruz" diye konuştu.