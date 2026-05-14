Her şey Lina için

Giriş Tarihi: 14.05.2026

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde prematüre doğduktan aylar sonra serebral palsi teşhisi konulan 3 yaşındaki Lina'nın ailesi, çocuklarının tedavisi için zorlu bir mücadele veriyor. Parkta koşan çocuklara özenen kızı için harekete geçen baba Sadık Yalçınkaya, kendi imkanlarıyla plastik su borularından 500 liraya yürüme bariyeri yaptı. Yaptığı düzenekle kızının tedavisine destek olan aile, diğer yandan da teşhis sürecinde ihmali bulunduğunu iddia ettikleri hastaneye karşı hukuk mücadelesi veriyor. Nuray-Sadık Yalçın çifti "Kızımız için doktorlar kök hücre tedavisi önerdi. İstanbul'da bir hastaneden 8 kür için 2 milyon 850 bin lira maliyet çıkarıldı. Fizik tedavi masraflarını da ekleyerek Valilik onaylı yardım kampanyası başlatmak için evraklarımızı hazırlıyoruz. Belki de Lina bu tedavi ile tamamen yürüyebilecek" diye konuştu. İHA

