Haberler Yaşam Haberleri Her yerde aranıyordu: Cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
Giriş Tarihi: 15.05.2026 05:32

Samsun’da öğleden sonra evden ayrılan 87 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Bölgede bulunan Miliç Irmağı’nda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar olayı 112 acil servise bildirdi. Ekiplerinin ilk kontrolü sonucu kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Olay, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde evinden ayrılan 87 yaşındaki Gülhanım Tecir'den ailesi akşam saatlerine kadar haber alamadı. Bölgede bulunan Miliç Irmağı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar olayı 112 acil servise bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonucu Gülhanım Tecir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gülhanım Tecir'in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
