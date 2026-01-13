Her yerde kar var

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne beyaza büründü, Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ kent merkezinde etkili olan yağış sonrası şehir beyaz örtüyle kaplandı. Araç sürücüleri, buzlanma riski nedeniyle kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte Kırklareli ve Edirne'de kar etkili oldu. İstanbul'un yüksek kesimlerinde de beyaz örtü oluştu.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde, olumsuz hava ve yol koşullarına rağmen Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla genel durumu kötü olan 73 yaşındaki vatandaş hastaneye sevk edildi. Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 50 rakımlı eski Zigana Dağı geçidi yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Kapadokya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle peribacaları, vadiler ve tarihi kaya oluşumları karla kaplandı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kapadokya'da, kar yağışı bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Hakkâri, Bingöl, Bitlis, Muş, Van ve Diyarbakır'da kar kalınlığı kent merkezlerinde 1 metreyi, kırsalda ise 2 metreyi buldu. 42 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

