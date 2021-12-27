Herkes ’Kim Milyoner Olmak İster’deki Şanlıurfalı yarışmacı Badıllı’yı konuşuyor

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'e Şanlıurfa'dan Mehmet Badıllı isimli yarışmacı katıldı. Başarılı yarışmacı 30 bin TL'lik soruya kadar yükseldi. Kenan İmirzalıoğlu ailesiyle ilgili soru sorması üzerine Mehmet Badıllı Badıllı ilginç cevaplar verdi.
Şanlıurfalı Mehmet Badıllı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun eğlenceli sohbeti Kim Milyoner Olmak İster'e Şanlıurfa'dan katılan Mehmet Badıllı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; İstanbul'da 21 sene sahne hayatı, esnaf hayatı olmuş. Abimi kaybettikten sonra kendini cezalandırdım 16 17 sene müzikten geri kaldım. Eşim kendini neden böyle karamsar ettin diye onun ısrarı için geldim buraya. Bu da benim için fırsat oldu dönüm noktam oldu. Müziğe tekrardan başladım. Şanlıurfa'ya yerleştim şuan ufak bir dürümcü dükkânım var. Günde on ekmek satıyorum üçünü ben sinirden yiyorum ikisini komşuya veriyorum beş tane de satıyorum. Sahnelere bomba gibi eserlerle donacağım inşallah.'' ifadelerini kullandı.
'BABAM ALTI DEFA EVLENMİŞ YEDİNCİ DEFA EVLENMEK İSTİYOR'
Babasının 6 defa evlendiğini söyleyen Badıllı konuşmalarına şunları ekleyerek devam etti; "Babam altı defa evlenmiş yedinci defa evlenmek istiyor. Beşi öldü altıncıyı istemeye ben gittim. O kadar çok eve gitmişiz ki aynı eve iki defa gitmişiz haberimiz yok. Kızın annesi diyor ki on beş gün önce yine gelmişti şimdi yine bunlar niye geldi. Bende diyorum baba biz gelmiştik bu eve. Sizlere de selamları var isot gönderdi sizlere.
Valla gidecek kimse yoktu biraderler İstanbul'da kalıyor ben babamın yanındaydım annem rahmetli olunca bir başkasını istedik evlendiğiyle bir sene evli kalıyordu. Sonra ölüyordu baba dedim sende bir iksir mi var ne var çözemedim bir yıldan fazlası olmuyor. Sonra bir kaç eve daha gittik bir daha evlendi o annemde rahmetli oldu en son şimdi ki annem oldu en az öz annem kadar işte onu isteyeme gittiğimizde şaşırdık aynı eve ikinci defa gitmiştik. Oğluna kız isteyen çokta babasına kız isteyen tekim herhalde. Biz bir albümle de yaptık İsmail Badıllı ve oğulları diye 4 kardeşimle birlikte Muzaffer Badıllı rahmetli kardeşimde vardı. Dünyada bir ilk baba ve oğulları diye albüm çıkardık" dedi.