Herkes ’Kim Milyoner Olmak İster’deki Şanlıurfalı yarışmacı Badıllı’yı konuşuyor

Valla gidecek kimse yoktu biraderler İstanbul'da kalıyor ben babamın yanındaydım annem rahmetli olunca bir başkasını istedik evlendiğiyle bir sene evli kalıyordu. Sonra ölüyordu baba dedim sende bir iksir mi var ne var çözemedim bir yıldan fazlası olmuyor. Sonra bir kaç eve daha gittik bir daha evlendi o annemde rahmetli oldu en son şimdi ki annem oldu en az öz annem kadar işte onu isteyeme gittiğimizde şaşırdık aynı eve ikinci defa gitmiştik. Oğluna kız isteyen çokta babasına kız isteyen tekim herhalde. Biz bir albümle de yaptık İsmail Badıllı ve oğulları diye 4 kardeşimle birlikte Muzaffer Badıllı rahmetli kardeşimde vardı. Dünyada bir ilk baba ve oğulları diye albüm çıkardık" dedi.