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Giriş Tarihi: 18.12.2022

Herkes trafik kazası zannediyordu katil yenge çıktı

Konya’da aracın çarptığı Kamil Yanar hayatını kaybetti. Kaza sanılan olay kamera kayıtlarıyla aydınlandı. Menekşe Yanar, kendisini döven kayınbiraderine aracıyla çarparak ölümüne neden oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Herkes trafik kazası zannediyordu katil yenge çıktı
Konya'da bisikleti ile seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kamil Yanar'ın (50) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Kaza, 14 Aralık günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Kaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamil Yanar, bisikleti ile caddede seyir halindeyken plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sorucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yanar bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



POLİS BİLE ŞAŞIRDI
Olayla ilgili Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler güzergâhtaki kamera görüntülerini incelediğinde araç plakasını tespit etti. Aracın sahibi ise polisi bile şaşırttı. Aracın Kamil Yanar'ın yengesi Menekşe Yanar'a ait olduğu ortaya çıktı. Polis, aracı bir tamirhanede hasarlı bir şekilde buldu. Bunun üzerine Menekşe Yanar ve eşi Yılmaz Yanar gözaltına alındı.
Menekşe Yanar'ın, eşi Yılmaz Yanar ile tartışma yaşadığı, buna dâhil olan Kamil Yanar'ın yengesini darp ettiği, Menekşe Yanar'ın şikâyeti üzerine Kamil Yanar hakkında Meram Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Menekşe Yanar'ın darp olayı nedeniyle Kamil Yanar'a kinlendiği olayı da bu nedenle gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili Menekşe Yanar ve eşi Yılmaz Yanar gözaltına alındı. Yılmaz Yanar ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Menekşe Yanar adliyeye sevk edildi.

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Herkes trafik kazası zannediyordu katil yenge çıktı
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