HES Kodu Mesajla Nasıl Alınır? Telefondan SMS İle HES Kodu Alma Ve Sorgulama

HES (Hayat Eve Sığar) kodu, tüm kamu kuruluşlarından AVM'lere, otellere, otogarlara, tren garlarına, tiyatrolara, sinemalara ve benzeri yerlere girerken sorgulanıyor. Aynı zamanda bazı şehirlerin ulaşım kartlarının da HES koduyla eşleştirilmesi istenmektedir. HES kodu, 10 haneli bir kod olup, bu gibi yerlere girerken Covid-19 riski taşıyıp taşımadığınızı paylaşır. Riskli kişilerin kalabalıklara karışmasını önlemek adına önemlidir. Aynı zamanda, yaptığınız bir yolculuk esnasında sizde ya da diğer yolcularda çıkan bir vaka sonrası yolculuktaki insanların tespiti ve bilgilendirilmesini sağlar.

HES KODU MESAJLA NASIL ALINIR?

HES kodu almanın 3 yolu bulunmaktadır. SMS ile HES kodu almak ise e-Devlet şifresi ve Hayat Eve Sığar uygulamasını indirecek bir akıllı telefonu olmayanlar için en iyi çözümdür.

Mesajla HES kodu almanın yöntemi ise oldukça basittir:

Mesajın en başına HES yazmalısınız. Sonrasında aralarında birer boşluk bırakarak sırayla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve HES kodunu kullanmak istediğinin günün sayısı yazın.

1234567 T.C. Kimlik Numaranız, A12345678 T.C. Kimlik Seri Numaranız, HES kodunu kullanmak istediğiniz süre de 30 gün olsun. Bunu şu şekilde yazmanız gerekmektedir:

HES 12345678901 5678 30

Mesajınızı 2023'e atmanız yeteri olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar da SMS ile HES kodu alabilmektedir. Bunun yöntemi ise yine en başa HES yazmak, sonrasında aralarında birer boşluk bırakarak uyruk, pasaport seri numarası, doğum yılı ve soyadı yazmaktır.

Örneğin: HES DE 123456789 2003 ZIMMER

OTOBÜS BİLETİ HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodunu aldıktan sonra, herhangi bir otobüs, gemi, tren ve uçak yolculuğunda HES kodunuzu firmayla paylaşmalısınız. İnternetten bilet alırken bunun için özel bir kısmı doldurmanız beklenmektedir. Firma şubelerinden bilet alırken, gişe görevlisi isteyecektir. Riskli değilseniz seyahatiniz onaylanacaktır. Seyahat sonrasında temas mesafesinde olan bir yolcuda risk oluştuğunda yetkililer size ulaşacak, sağlık ve rehberlik hizmeti sağlayacaktır.

ÇOCUĞA HES KODU NASIL ALINIR?

18 yaşından küçük çocuğunuza HES kodu almanın, e-Devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar uygulamasından ve mesajla olmak üzere 3 yolu bulunmaktadır.

E-Devlet üzerinden:

turkiye.gov.tr sitesine giriş yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı kurumuna tıklayın. Sunulan hizmetlerden HES Kodu Üretme ve Listeleme kısmından 'Yeni HES Kodu' butonuna tıklayın. Kimin adına kod üretileceği kısmından 18 yaşını doldurmamış çocuğum adına kısmını seçerek ilerleyin. Dilerseniz HES koduna isim verebilirsiniz. Son olarak HES kodunun ne kadar süre kullanılacağını belirleyin. Bu şekilde çocuğunuza HES kodu alabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden:

Uygulamaya giriş yapın. "HES Kodlarım" kısmına tıklayın. "Çocuklarım İçin" kısmına gelin. Alttaki yeşil artı (+) sembolüne tıklayın. T.C. Kimlik Numarasını yazarak çocuğunuz için HES kodu alabilirsiniz.

SMS mesajla:

SMS ile çocuğunuza HES kodu almak da kendinize HES kodu almakla aynı şekilde yapılmaktadır.

Mesajın en başına HES yazın, sonra aralarında birer boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarasını, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini ve HES kodunun kaç gün kullanacağını yazarak 2023'e yollayın.

Örnek: 12345678901 1234 90

0-2 yaş çocukların HES kodu alması gerekmezken 3 yaş üzeri çocuklara HES kodu almak zorunludur.