Heyelan kurbanı baba ve kızları için karanfilli anma

Samsun'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda kaybeden baba Adem Kaya ve iki kızı için sivil toplum kuruluşları olayın gerçekleştiği yere kırmızı karanfil bıraktılar. Sivil Toplum kuruluşları ve Kaya ailesinin yakınları olayın meydana geldiği Canik ilçesindeki akaryakıt istasyonun önüne karanfil bıraktılar. Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Kayacan yaptığı konuşmada sorumluların en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek "Bu olay sıradan bir şey değil. Sorumlular kimse hak ettiği cezayı almalı. Ancak bu bölgede risk her zaman var.

Heyelan bölgesi. Daha önceden de kaya parçaları iş yeri üzerine düştü ama kimse hayatını kaybetmediği için bu kadar ses getirmedi" dedi. Göçükte hayatını kaybeden Ayla ve Açelya Kaya'nın okul arkadaşları da olay yerine gelip, kırmızı karanfil bıraktı.

ANNE TABURCU OLDU

27 Nisan gecesi yaşanan olayda anne Çiğdem Kaya (31) yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılırılmıştı. Anne Çiğdem Kaya dün taburcu oldu.