Hibiskus Çayı Nasıl Demlenir? Hibiskus Çayı Nasıl Yapılır, Ne Sıklıkla Tüketilir?

Gül hatmi, hatmi, amber çiçeği gibi farklı isimlerle de bilinen hibiskus, ülkemizde çayı ile meşhurdur. Hibiskus bitkisi kurutularak çay formuna getirilir ve kırmızı renkte bir çay elde edilir. Daha önce kızılcık tükettiyseniz aynı onun gibi tatlı ve mayhoş aromalara sahip diyebiliriz. Hibiskus çayı sıcak veya soğuk olarak tüketilebilen çay türü olduğu için her mevsim tüketebilirsiniz. Hibiskus çayının faydaları ise oldukça çoktur. Afrika kökenli olduğu düşünülen ve özellikle de Tayland ve Çin'de yoğun olarak yetiştirilen bu bitkinin çayını demlemek istiyorsanız size tarif hazırladık. Hibiskus çayı nasıl demlenir? Adım adım tarifi vereceğiz. Hibiskus çayı nasıl yapılır, ne sıklıkla tüketilir? Hadi başlayalım…

Hibiskus Çayı Nasıl Yapılır?

Hibiskus çayının kendine özgü tadı ve keskin bir aroması vardır. İlk kez içecek olanlar biraz tadını garip bulabilirler ama zamanla alışacaklarını düşünüyoruz. Keskin kokuya sahip olan hibiskus çayı, tek başına ya da yeşil çay, tarçın, limon, ıhlamur ve adaçayı gibi diğer bitkisel çaylarla birlikte tüketilebilir. Hibiskus çayı hazırlamak oldukça kolay olduğunu söyleyelim. Diğer birçok bitkide olduğu gibi demleme yöntemi az çok aynıdır.

Hibiskus Çayı Nasıl Demlenir?

Bir su bardağı sıcak suyun içine bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş hibiskus ekleyin.

10 dakika kadar demlenmesi beklenmesini bekleyin.

Daha sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Bal, esmer şeker ya da tarçın ile tatlandırabilirsiniz.

Aynı zamanda demlenirken kuşburnu, kızılcık, elma gibi farklı meyveler kullanarak tatlandırabilirsiniz.

Ihlamur, adaçayı gibi bitkilerle faydalarını arttırabilirsiniz.

Not: Hamile ve emziren kadınlar tarafından hibiskus çayının tüketilmesi önerilmemektedir. Çünkü vücut östrojen seviyeleri üzerinde de etkili olduğu düşünülmektedir. Tüketmeden önce mutlaka doktora danışılması gerekir. Günde bir fincandan fazla hibiskus çayı tüketmeyiniz.

Hibiskus Çayı Faydaları