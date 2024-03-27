‘Hiç kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ne giden Pertevniyal Lisesi öğrencisi Emirhan Erdönmez (17) kompleksteki yüzme havuzuna girdi fakat bir süre sonra görevliler tarafından havuzda hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Erdönmez, 3 gün süren yaşam mücadelesini geçtiğimiz yıl 4 Temmuz'da kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi.Bilirkişi raporunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri yer aldı. Raporda; 4.25 metre derinliğindeki havuz kenarlarında tutamak ekipmanının bulunmadığı ve olay sırasında görevli bir cankurtaranın da olmadığı kaydedildi. Dosyaya sunulan görevli personellerin vardiya kayıtlarında olay sırasında havuzda görevli bir cankurtaran görevlendirilmediği, olaya müdahale eden kişinin de tesiste yüzme eğitmeni olarak görevli olduğu aktarıldı. Erdönmez'in ailesinin yalnızca fitness alanını kullandığı bilindiği, havuz kullanımından bilgileri olmadığı belirtildi. Ayrıca kayıt sırasında 18 yaşından küçük olmasına rağmen ailesine tesis tarafından haber verilemediği kaydedildi. Raporda Erdönmez'in olayla illiyet bağı sağlanabilecek herhangi bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi olmadığından tamamen sağlıklı bir vaziyetteyken olayın meydana geldiği ifade edildi. İBB'nin ihmallerinin sıralandığı raporda, sorumluların bu olayın meydana gelmesinden ayrı ayrı asli derecede kusurlu oldukları, sorumlulukların yerine getirilseydi sonuçlarının farklı olabileceği kaydedildi.Tesisteki çok çarpıcı ihmalleri anlatan abla Ayşen Erdönmez, "Tesis müdürü, müdür yardımcısı, yöneticisi her kimse, kimse bu sorumluluğun altına imza atmıyor. Tesiste cankurtaran değil, lisansı bitmiş bir eğitmen var. Bir boğulma halinde bu kişilerden medet umması bekleniyor. Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, kardeşim 18 yaşından küçük olmasından dolayı ailesinin muvafakati alınması gerektiği halde muvafakati alınmadan usulsüz olarak spor kompleksine kaydı yapılmış " dedi.