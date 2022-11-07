Hicran oyuncuları kim? Kanal D’nin yeni günlük dizisi Hicran konusu ne, gerçek hikaye mi?

Kader, Emre ve Hicran ikilisini bir araya getirirken kötüler de boş durmayacaktır elbet. Melek'in anneannesi Aliye ve Emre'ye saplantılı aşık olan, nişanlısı Yeliz, Emre ve Hicran aşkının en büyük düşmanı olacaktır. Aliye, sırlarının açığa çıkmasına engel olmak için Hicran'dan kurtulmanın yollarını ararken, Emre'yi kaybetmemek için her şeyi göze alan Yeliz de Hicran'dan kurtulmak için kötücül planlar yapmaya başlayacaktır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Emre ve Hicran'ın bir araya gelmelerine engel olamayacaklardır… Bu savaşın tek kazananı aşk olacaktır…