Hıdırellez coşkusu yurdu sardı

Edirne Sarayiçi'nde düzenlenen Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'nde dün sabah şenlik alanına gelen vatandaşlar, dans gösterilerini izledi, ardından Fatih Köprüsü'nden dileklerini yazdıkları kâğıtları Tunca Nehri'ne bıraktı. Bazı vatandaşlar yılın sağlıklı ve bereketli geçmesi için nehir suyu ile ellerini ve yüzlerini yıkarken bazıları da suya girip yüzdü. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler güneş doğmadan önce suya dileklerini bıraktı.

Genç kızlar ise nehre gelinlik bırakarak kendilerine hayırlı eş diledi. Muğla sahillerinde de yüzlerce vatandaş sahillere akın etti. Yakılan "Hıdırellez ateşi"nin etrafında toplanan vatandaşlar hem eğlendi hem de baharın gelişini kutladı. Dilek ağacına dileklerini bağlayan vatandaşlar, birlikte halay çekti. Birçok kişi dilek tutup denize taş attı.

Giritli Teyze Plajı'nda gıda ve hediyelik eşya stantları açıldı, çeşitli gösteriler sunuldu ve konserler verildi. İzmir'in Konak ilçesinde Roman vatandaşların yaşadığı Ege Mahallesi'nde sokaklar süslendi. Roman sanatçılar tarafından mahalle girişinde müzikle karşılanan İzmirliler, Hıdırellez'i coşkuyla kutladı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corch Kilisesi'nde ise vatandaşlar, mum yakıp dilek tuttu.