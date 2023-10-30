Hidiv Kasrı Korusu, doğal çevre, tarihi bir kasır ve zengin bir bitki örtüsü ile çevrelenmiştir. Bu koru, İstanbul'un yaşayan tarihini, mimari güzelliklerini ve doğal çekiciliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerini ağırlar. Koru hakkında sıkça sorulan sorulardan birkaçı da "Hidiv Kasrı Korusu nerede ve nasıl gidilir, Hidiv Kasrı Korusu giriş ücreti var mı, kaça kadar açık?" sorularıdır.

Hidiv Kasrı Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Hidiv Kasrı Korusu, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Beykoz ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde yer almaktadır. Bu muhteşem doğal rezerv, İstanbul Boğazı'nın kuzeydoğusunda, Boğaziçi sahil hattının hemen karşısında bulunur. Hidiv Kasrı Korusu, hem İstanbullular hem de şehre gelen turistler için popüler bir destinasyon haline gelmiştir.

Hidiv Kasrı Korusu'na ulaşmanın birkaç farklı yolu bulunur:

1. Özel Araç: Hidiv Kasrı Korusu'na kendi aracınızla gitmek en rahat ulaşım yöntemlerinden biridir. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçtikten sonra Beykoz ilçesine yönlendirilirsiniz. Korusu, Beykoz'da, Kanlıca sahilinin hemen yanında bulunur. Ancak, özellikle hafta sonları park yeri sorunu yaşanabileceğinden, erken gitmek tavsiye edilir.

2. Toplu Taşıma: Hidiv Kasrı Korusu'na toplu taşıma ile ulaşmak isteyenler için birkaç seçenek bulunmaktadır. İstanbul'dan Kadıköy'e, Üsküdar'a veya Bostancı'ya giden bir İETT otobüsüne veya Kadıköy'den Beşiktaş'a vapura binerek Beykoz'a ulaşabilirsiniz. Beykoz İskelesi'nden Kasrı'ya yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşle varabilirsiniz. Ayrıca, Anadolu Yakası'nda bulunan metro hatları ve minibüsler de ulaşımı kolaylaştırır.

3. Deniz Yolu: Eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler için İstanbul Boğazı üzerinden yapılan deniz yolculuğu da bir seçenektir. Üsküdar'dan Beykoz'a düzenlenen deniz otobüsü seferleri ile kasıra kolayca ulaşabilirsiniz. Deniz yolculuğu sırasında İstanbul manzarasının tadını çıkarmak da ayrıca keyifli bir deneyim sunar.

Hidiv Kasrı Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Hidiv Kasrı Korusu, İstanbul'un doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını keşfetmek isteyen ziyaretçilere kapılarını açan ücretsiz bir açık hava mekanıdır. Bu güzel koru, halka açıktır ve herhangi bir giriş ücreti talep etmez. Dolayısıyla, her yaş ve gelir grubundan insanların kolayca erişebileceği bir rekreasyon alanı olarak hizmet verir. Bu açık yaklaşımı sayesinde, İstanbul sakinleri ve şehre gelen turistler, Hidiv Kasrı Korusu'nu ziyaret ederek doğanın tadını çıkarabilir, tarihi yerleri keşfedebilir ve hoşça vakit geçirebilirler.

Korunun ziyaret saatleri mevsime göre değişebilir. Genellikle Hidiv Kasrı Korusu, sabah erken saatlerde açılır ve akşamüstüne kadar ziyaretçilere açık kalır. Kış aylarında gün ışığı daha kısa olduğu için parkın açık olduğu saatler de kısalabilir. Bu nedenle, koruyu ziyaret etmeyi düşünenlerin önceden güncel saatlere ve açılış günlerine göz atmaları önemlidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya resmi internet siteleri, bu konuda güncel bilgileri sağlayabilir.

Hidiv Kasrı Korusu'nun bu ücretsiz ve açık erişim politikası, ziyaretçilere doğanın tadını çıkarma, yürüyüş yapma, piknik yapma ve tarihi mekanları keşfetme fırsatı sunar. Aynı zamanda parkın sahil boyunca uzandığı için İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzaralarını izleme fırsatı sunar. İster ailece ister tek başınıza ziyaret edin, Hidiv Kasrı Korusu İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşmak ve doğanın içinde huzur bulmak isteyen herkes için mükemmel bir mekan sunar.