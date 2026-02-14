Hikmet amca’dan şehide vefa

Karaman'da 2001'de eğitim uçuşunda irtifa kaybı nedeniyle düşen F-5 uçağında şehit olan Teğmen Ayfer Gök, iki ayrı yerde kabri bulunan tek şehit ve 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' olarak hafızalara kazındı. İlçede çobanlık yapan Hikmet Demircan (79), rüyasında şehidin "Beni neden oraya gömmedin?" demesi üzerine ikinci bir mezar yapmaya karar verdiğini söyledi. 24 yaşında şehit olan Pilot Gök'e ait saç teli, küçük doku parçaları ve saat kordonunu gömüp bir mezar yaptı. Asıl kabri Burdur'un Bucak ilçesinde olan şehit Ayfer Gök'ün ailesinin bu mezardan 8 yıl sonra haberi oldu. Şehit pilotun köyden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ikinci mezarı, bakımını da yapan köylüler tarafından ziyaret edilerek dualarla anılıyor. Çoban Demircan ise her baharda, şehit pilotun mezarına güller dikiyor.

