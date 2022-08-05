Hilal cebeci sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hilal Cebeci kimdir, kaç yaşında?

Hilal Cebeci kansere yakalandığını Instagram hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Son dakika haberini duyan hayranları Hilal Cebeci sağlık durumu nasıl, hastalığı ne sorularını yöneltti. Bunun yanında sanatçıyı pek tanımayan vatandaşlar Hilal Cebeci kimdir, nereli, kaç yaşında sorularını yöneltiyor. Peki, Hilal Cebeci kaç yaşında? Hilal Cebeci sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? İşte detaylar!
HİLAL CEBECİ NE KANSERİNE YAKALANDI, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Hilal Cebeci, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada meme kanserine yakalandığını açıkladı. Açıklamalar şu şekilde:
"Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi. Korkmayın ben çok iyiyim. Sürekli paylaşım istiyorsunuz ama biraz yoğunum. Çok başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek. Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum paylaşmayacaktım fakat doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi.
Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın. Hepinizi çok seviyorum. Her şey süper. Tam 'Müziğe geri döneyim' derken çıktı ama olsun. Ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim."
HİLAL CEBECİ KİMDR?
4 Temmuz 1976'da İstanbul'da doğdu. Hilal Cebeci 1993'te ilk vokal deneyimini Türk Pop Müziğinin önemli isimlerinden Eyyüp Bayram, Sinan Erkoç ve Uğur Sönmezsoy gibi isimlerle çalışarak müzik kariyerindeki ilk ses vokal deneyimini gerçekleştirmiştir. Bu tarihlerde özel televizyon kanallarındaki müzik programlarında yayınlanmak üzere pek çok şarkıcı gibi dönemin sevilen şarkılarına klipler çekmiş ve televizyonlarda ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır. "Ellerim Bomboş" ve "Sana Neler Edeceğim" gibi şarkıları seslendirmiş ve o yıllara damgasını vurmuştur.
018 yılında sanat kariyerinde 20 yılı geride birakan Hilal Cebeci uzun bir aradan sonra 10. albümü "Fokur Fokur" isimli albümünü çıkartmıştır. Şarkı dijital platformlarda yerini almış ve oldukça beğenilmiştir. Yine aynı yılın son aylarında Hilal Cebeci 11. albümü ''Bella Ciao'' (Çav Bella) isimli albümünü çıkartmıştır. Bu albüm oldukça beğenilmekle birlikte bir de oldukça seksi bir klip çeken Cebeci, 2018 yılına âdeta damga vurmuş, ana haber bültenlerine bile konu olmuştur.
Hilal Cebeci, 2019 yılında İnstagram hesabında yaptığı açıklamada 2014 yılından beri sahneleri bıraktığını ama üretmeye devam edeceğini açıklayarak aktif sanat hayatını bıraktığını açıklamıştır.
HİLAL CEBECİ EŞİ KİM?
2004-2012 yılları arası şarkıcı Doğuş ile fırtınalı bir aşk evliliği yaşamıştır. 2002 yılından beri fırtınalı aşk yaşayan çift 2004 yılında Doğuş'un Gülben Ergen'in Atv'de sunduğu 'Gülbence' programında Doğuş'un canlı yayında Hilal Cebeci'ye evlenme teklifi etmiştir. Ünlü çift imam nikahlı uzun yıllar beraber yaşamıştır. 2012 yılında Hilal Cebeci'nin Twitter üzerinden paylaştığı çıplak resimleri yüzünden yaşanan kıskançlık krizi ünlü çifti olaylı bir ayrılık yaşamasına sebep olmuştur. [1] 7 Ocak 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Çift 2005 Elle Dergisi'nin düzenlediği dev ankette halk tarafından ''en çok yakıştırılan ünlü çift Doğuş ve Hilal Cebeci'' olarak seçmiştir. Bu fırtınalı aşkın başlaması (2002) sonrası evlilik (2004) ve sonlamasına kadar (2012) uzun yıllar boyunca oldukça konuşulmuştur.