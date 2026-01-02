Hilvan’da baca temizleyen şahıs düşerek hayatını kaybetti!

Olay, Hilvan ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. M. D. İsimli şahıs tıkanan bacayı temizlediği sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Şahsın düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ağır yaralı şahsa olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan M. D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.