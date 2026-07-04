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Giriş Tarihi: 4.07.2026 11:42

Hilvan’da inşaat kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaklaşık iki hafta önce çalıştığı inşaatta düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hilvan’da inşaat kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
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Hilvan ilçesine bağlı Yuvalıca kırsal Mahallesi'nde inşaatta çalışan Mehmet Bakay, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yüksekten düştü. Olayı gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakay, buradaki tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hilvan Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki hastanede yoğun bakımda 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Mehmet Bakay doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç işçinin ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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