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Giriş Tarihi: 7.07.2026 10:38

Hilvan’daki cinayette flaş gelişme! JASAT baba ve oğlu yakaladı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesinin ardından zanlı olarak aranan baba ve oğlu jandarma ekiplerince yakalandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hilvan’daki cinayette flaş gelişme! JASAT baba ve oğlu yakaladı
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Dün Hilvan ilçesi, kırsal Aslanlı Mahallesi'nde husumetli amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Cihat Özağaçhanlı, yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Özağaçhanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Cihat Özağaçhanlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mehmet Cihat Özağaçhanlı

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelileri baba E.Ö. ile oğlu B.Ö.'nün yakalanması için ekipler harekete geçti. Yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda şüpheliler baba ve oğlunun saklandığı adres belirlendi. JASAT ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda E.Ö. ile oğlu B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

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Hilvan’daki cinayette flaş gelişme! JASAT baba ve oğlu yakaladı
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