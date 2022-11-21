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Giriş Tarihi: 21.11.2022

Hıncal abi’yi kaybettik

Türk basınının efsane ismi, SABAH yazarı Hıncal Uluç, 83 yaşında hayata veda etti

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Hıncal abi’yi kaybettik
SABAH gazetesinin efsane köşe yazarı Hıncal Uluç (83), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Yaklaşık 6 ay önce geçirdiği rahatsızlık ve operasyonlar sonrasında durumu ağırlaşan Uluç, Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen durumu daha da ağırlaşan Uluç dün saat 23.00'te aramızdan ayrıldı. Renkli kişiliği ile Türk basınına damgasını vuran, duayen gazeteci- yazar ve spor yorumcusu Uluç'un kaybı basın dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.




TÜRK BASINININ ÖNCÜ İSMİ
Uluç, 1 Kasım 1939'da Kilis'te dünyaya geldi. Subay olan babası Fuat Uluç'un II. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan sınırında görevli olması nedeniyle üç yaşına kadar anneanne ve teyzesi tarafından büyütüldü. Tayinler nedeniyle Bandırma'da başladığı ilkokulu, 1950 yılında Kilis'te bitirdi. Ortaokula Antakya'da başladı. Geri kalan eğitimini Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. İngilizce öğrenme hevesiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydoldu, bir sömestr sonunda Ankara'ya döndü.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. Mehmet Ali Kışlalı'nın desteği ile 17 yaşında Yenigün gazetesinin spor sayfasını hazırladı. Askerden döndüğü 1967 yılında ise eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başladı. Buna paralel olarak Cumhuriyet'te spor yazıları yazdı. 1980 senesinde Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelen Uluç, 1990 senesinde SABAH gazetesinde yazmaya başladı.


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Hıncal abi’yi kaybettik
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