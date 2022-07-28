Hindistan Cevizi Yağı Faydaları Nelerdir? Hindistan Cevizi Yağının Saça Ve Cilde Faydaları Neler, Neye İyi Gelir?

Hindistan cevizi ağacının meyvesinden elde edilen Hindistan cevizi yağı sayısız fayda içeren organik yağlardandır. Hem içilebilen hem harici olarak kullanılabilen bu özel yağ son yıllarda pek çok kozmetik ürününün de içeriğini oluşturuyor. Aktarlardan ya da kozmetik ürün satışlarının yapıldığı mağazalardan temin edebileceğiniz Hindistan cevizi yağı cilde ve yüze faydaları nedeniyle kadınların favori bakım ürünleri arasına girmeyi başardı. Sağladığı nem oranının yanında hoş kokusuyla da dikkat çeken Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir sizler için araştırdık.

Hindistan Cevizi Yağının Genel Faydaları Nelerdir?

Kullanım alanı oldukça geniş olan Hindistan cevizi yağı faydaları nedeniyle pek çok yaş grubunca kullanılabilir. Bu yağın kullanım yerine göre en dikkat çeken faydalarını kısaca özetlemek gerekirse;

Antibakteriyel özelliği sebebiyle iltihap önleyicidir. Özellikle ağız içerisinde oluşan deformasyonlar için enfeksiyon önleyici olarak kullanılabilir. Sıcak ortamda bırakıldığı anda eriyen bir miktar Hindistan cevizi yağıyla gargara yapabilirsiniz.

Çoğu kişinin mustarip olduğu ağız kokusu için birebir faydalanılabilecek organik yağlardandır.

Doymuş yağlar içeren Hindistan cevizi yağı aynı zamanda MCT ve LCT içerir. Bu bileşenler tokluk hissi yaratılmasında etkilidir. Bu sebeple diyet yapan, formunu korumak isteyen kişiler günlük olarak Hindistan cevizi yağını içebilir. Ya da salatalarda yağ olarak tercih edebilir.

Kan şekerinin dengeleme gibi bir özelliği bulunur. Özellikle insülin dengelenmesinde etkili olduğu için diyabet hastalarına önerilebilir.

Cilt nem dengesini sağladığı için çok kuru ciltler nemlendirici olarak tercih edebilir.

Saç, kirpik ve kaş bakımı için düzenli olarak uygulanabilir. Hem uzama hem de canlılık kattığı için dökülmelerin önüne geçebilir.

Hindistan Cevizi Yağının Saça Faydaları ve Uygulanışı

Hindistan cevizi yağı en çok saç bakımında tercih edilen yağ çeşitlerindendir. Gerek kokusu gerek nem oranı yüksekliği sebebiyle saç bakımın vazgeçilmezlerinden olan Hindistan cevizi yağı saça faydaları saymakla bitmez. Genel olarak saç bakımında gösterdiği artıları listeleyecek olursak;

E ve K vitamini içeren Hindistan cevizi yağı saç uzamasında oldukça etkilidir. Düzenli kullanımla saç derisini beklediği için kısa sürelerde uzama sağlar.

Yine besleyici özelliği ve antibakteriyel yapısı sebebiyle kepek, pullanma ya da mantar gibi sorunların etkilerini azaltır. Bakterileri öldürdüğü için saç diplerin canlanmasını sağlayarak kaşıntıların önüne geçer.

Saç kökünü beslediği için dökülmelerin azalmasında büyük etki sağlar.

Saç parlaklığı ve hacim için oldukça etkili yağlardan biridir. Özellikle fazla işleme maruz kalmış ya da boyalı saçlar düzenli bir şekilde Hindistan cevizi yağı kullandığı takdirde kısa sürelerde eski sağlıklı görünümüne kavuşabilir.

Elektriklenmeyi önlediği için her saç tipinde kullanılabilir ancak özellikle kıvırcık saçlarda mutlaka kullanılması önerilir.

Hindistan cevizi yağı kullanımı için saç uzunluğu ve yoğunluğunu dikkate almak gerekir. Keza fazla uygulanmasına gerek duyulmayacak bir yağ türüdür. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını saç köklerine masaj yaparak uygulamanız yeterli olacaktır. Elinizde kalan yağı saç uçlarına da uygulayarak minimum 15 – 20 dakika saçınızda bekleterek yıkayabilirsiniz. Bekleme süresi ne kadar uzarsa saçın yağı emme miktarı o düzeyde değişecektir.

Hindistan Cevizi Yağının Cilde ve Yüze Faydaları, Uygulanışı

Aktarlardan kolayca ulaşabileceğiniz Hindistan cevizi yağı cilde ve yüze faydaları için sıklıkla kullanılabilir. Hem kadın hem de erkeklerin kullanımına uygun olan Hindistan cevizi yağının cilde ve yüze faydaları şunlardır: