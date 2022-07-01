Hindistan Cevizi Yağı Nasıl Kullanılır? Zayıflamak İçin Hindistan Cevizi Yağı Kullanımı Ve Faydaları

Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır ve ne işe yarar soruları bakım yapmayı seven kişilerin araştırdığı konulardan biridir. Bu özel ve doğal yağlar birçok farklı alanda rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle en çok merak edilen soru ise Hindistan cevizi yağı zayıflamak için nasıl kullanılır sorusu oluyor. Bu yağı hem bakım yaparken hem de gıdalarınızın içerisinde farklı şekillerde tüketme imkanından bahsedilebilir. Zayıflamak için Hindistan cevizi yağı kullanımı ve faydaları hakkında tüm detayları sizler için yazılarımızda paylaştık.

Hindistan Cevizi Yağı Ne İşe Yarar?

Hindistan cevizi yağı birçok alanda kullanılan bir yağ türüdür. Bu yağı yemeklerde de kullanabilirsiniz. Yağın besin değeri oldukça fazladır. Hindistan cevizi tropik bölgelerde yetişen bir palmiye ağaç türüdür. Yağın elde edilebilmesi için bu ağacın meyveleri toplanır ve beyaz et bölümünün bir kısmı kurutulur. Daha sonra da soğuk sıkım ile bu yağ elde edilir.

Hindistan Cevizi Yağı Kullanım Yöntemleri

Hindistan cevizinin birçok farklı kullanım şekli bulunur. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını şu şekillerde kullanabilirsiniz:

Oil Pulling Yöntemi: En tuhaf kullanım şekli olduğu söylenebilir. Bu yöntemde günde 20 dakika bu yağı ağızda çiğnemek gerekiyor. Yağı çiğnedikçe tükürük bezlerindeki toplanan tüm toksinler emilir. Aynı zamanda dişleri beyazlattığına da inanılan bir durumdur.

Makyaj Temizlemek İçin: Pamuk üzerine Hindistan cevizi yağı sürerek makyajınızı temizleyebilirsiniz.

Saç Bakımı İçin: Saçlarınızı yıkamadan önce Hindistan cevizi uygulayıp bekleyebilirsiniz.

Cilt Bakımı İçin: Cilde maske yapabilirsiniz. Yıkamadan önce on dakika beklemeniz gerekir.

Uçuşan Saçlar İçin: saçlarınız uçuşuyor ise bu yağ saçların daha düzgün görünmesini sağlar.

Bunların yanında diş temizleme, ferah kokma gibi nedenlerle de kullanılabilen bir doğal yağ türüdür.

Zayıflamak İçin Hindistan Cevizi Yağı Kullanımı ve Faydaları

Hindistan cevizi yağının sayılabilecek birçok önemli faydası bulunur. En önemli faydaları arasında ise şunları söylemek mümkün olabilir:

Besin değeri en yüksek olan yağ türleri arasında yer alır.

Antioksidan yönünden zengindir.

Böbrek sağlığına iyi gelir.

Parazit oluşumunu engeller.

Hormonların düzenlenmesine yardımcı olur.

Kronik ağrıların giderilmesini sağlar.

Kusmaya ve gaz problemlerine iyi gelen bir yağ türüdür.

Vücuda enerji verir.

Saç ve cilt sağlığı açısından faydalıdır.

Bunların yanında yemeklerde kullanıldığında beyin fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur. Sindirimi kolaylaştırır ve vücudun direncini artırır.

Hindistan Cevizi Yağı Zararları Neler?

Hindistan cevizi doğal bir yağ türü olsa da aşırı kullanımı ciltte birtakım tahribatlar yaratabilir. Özellikle fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebilir. Bunun yanında kolesterolü yükseltme riskleri bulunur. Böyle durumlarda kullanım öncesinde mutlaka uzmana danışmak gerekir.