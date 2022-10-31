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Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:34 Son Güncelleme: 31.10.2022 16:34

Hindistan’dan Ne Alınır? Hindistan’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Hindistan’dan ne alınır sorusu, Hindistan’ı ziyarete gitmeyi düşünen ve tatil planlayan kişilerin yanıtını merak ettikleri sorular arasındadır. Çünkü gidilen yerden oranın ucuz ürünlerini ve hediyelerini almak isterler. Bu bağlamda Hindistan’a gitmeyi düşünen kişiler internet arama motorları üzerinde “Hindistan’dan ne alınır? Hindistan’da ucuz olan şeyler neler? Hindistan’dan hediye olarak ne getirilir?” gibi soruların yanıtlarını ararlar.

Hindistan’dan Ne Alınır? Hindistan’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Hindistan'dan ne alınır sorusunun yanıtı, Hindistan kültürünü tanımak ve Hindistan kültürünü evine taşımak isteyen bireylere yardımcı olur. Hindistan'dan alınabilecek ve Hindistan'da ucuz olan şeyler tekstil ürünleri, Hindistan'a özgü baharatlar, ayakkabı ve çanta şeklindedir. Bu ürünlerin daha fazlası ve "Hindistan'dan ne alınır? Hindistan'da ucuz olan şeyler neler? Hindistan'dan hediye olarak ne getirilir?" gibi soruların yanıtlarını bu yazımızda sizler için derledik.

Hindistan'dan Ne Alınır?

Hindistan bir alışveriş cenneti olarak karşımıza çıkar. Ülkede bulunan her ürün geleneksel ve modern olmasının yanı sıra oldukça cazip fiyatlara sahiptir. Hindistan'dan alınabilecek ürünler şu şekildedir:

  1. Tekstil ürünleri: Hindistan tekstili oldukça ünlüdür. Nakış işlemeli şallar, ipek sariler, pamuklu kurtahiyeler, yatak örtüleri, yastık kılıfları, paşminalar Hindistan'dan alınması gereken ürünlerdendir.
  2. El yapımı ürünler: El sanatları Hindistan'ın en popüler olduğu kategorilerden bir tanesidir. Ahşap oymacılığı, minyatür resim, pirinç eşyalar, deri işleme, halı ve kilimler gibi pek çok el emeği ürün Hindistan'da satılmaktadır. Turistlerin dikkatini çeken bu el sanatları ürünlerden de alınmalıdır.
  3. Baharat, tütsü ve parfüm: Hindistan kendisine özgü pek çok baharata sahip bir ülkedir. Turistler değişik baharatlar alıp denemeyi oldukça severler. Ayrıca tütsüler ve parfümler de turistlerin dikkatlerini çeken alınacak ürünler arasındadır.
  4. Çay: Çay, Hindistan yaşamının önemli bir parçasıdır. Hindistan'a giden kişilerin evlerine götürmesine gereken ürünler arasında yer alır.

Hindistan'dan Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Hindistan'dan hediye olarak getirilebilecek ürünler yalnızca yiyecek ve giyecek ile sınırlı değildir. El yapımı ürünler, biblolar gibi daha farklo ürünler de hediye olarak getirilebilir. Hindistan'dan getirilebilecek hediyeler şunlardır:

  • Fil heykelleri,
  • Hindistan'a özel baharatlar,
  • Kaju,
  • Kaşmir şallar,
  • Kaşmir halılar,
  • Ahşap süsler,
  • Hindistan çayı,
  • Tütsüler,
  • Parfümler.

Hindistan'da Ucuz Olan Şeyler Neler?

Hindistan'da hayat genel olarak çoğu ülkeden ucuz. Özellikle konaklama oldukça ucuz şekilde. Konaklamanın bu kadar ucuz olması giden turistleri şaşırtmakta. Buna ek olarak sokak yemekleri de ülkede en ucuz olan şeylerden bir tanesidir. Ayrıca hayat ucuz olduğundan, kıyafetler, aksesuarlar, çantalar, yiyecekler ve elektronik eşya gibi pek çok kategorideki ürünler Hindistan'da diğer ülkelere kıyasla oldukça ucuzdur. En pahalı şeyler arasında ise hediyelik eşyalar yer almaktadır. Çünkü Hindistanlılar para birimlerinin değersiz olduğunun farkındadır bu nedenle de turistlerden fazla para almaya çalışmaktadır.

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Hindistan’dan Ne Alınır? Hindistan’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?
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