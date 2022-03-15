Haberler Yaşam Haberleri Hint Bülbülü Özellikleri Ve Bakımı: Hint Bülbülü Konuşur Mu?
Giriş Tarihi: 15.3.2022 11:29 Son Güncelleme: 15.3.2022 11:30

Hint Bülbülü Özellikleri Ve Bakımı: Hint Bülbülü Konuşur Mu?

Hint Bülbülü Özellikleri Ve Bakımı: Hint Bülbülü Konuşur Mu?

Son zamanlarda popülerleşen kuş yetiştiriciliğinde pek çok tür karşımıza çıkmıştır. Bu türlerin birisi de Zebra ispinozu olarak bilinen hint bülbülüdür. Evde beslenebilen hint bülbülü, sakin ve sessiz yapısıyla bilinir. Anavatanı Avustralya olan bu kuş türünün özellikleri pek bilinmemektedir. Evcil hayvanlardan olan hint bülbülü özellikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapılmaktadır. Hint Bülbülü Özellikleri ve Bakımı: Hint Bülbülü Nasıl Bakılır, Konuşur Mu? İşte merak edilenler…

En sevimli kuşlardan birisi olan hint bülbülü, tatlı sesi ve hareketli yapısıyla dikkat çeker. Capcanlı renklere sahip bu kuş türünün karakteristik fiziksel özelliği, gözaltlarında bulunan siyah desenlerdir. Ülkemizde popüler olan hint bülbülünün anavatanı Avustralya'dır. Sırtlarında ve kuyruklarında zebrayı andıran siyah-beyaz desenlerden dolayı bu kuşun bir diğer adı Zebra ispinozudur. Fakat çoğunlukla hint bülbülü olarak ifade edilir. Sosyal bir canlı olan hint bülbülleri, kendi türleriyle barış içerisinde yaşamaktadır. Birçok farklı türü bulunan bu sevimli canlılar minik ebatlara sahiptir. Hint bülbülü hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, özellikleri ve bakımı konusunda araştırma yaparlar. Kısa ömürlü olan bu kuşların bakımı konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir.

Hint Bülbülü Özellikleri Nelerdir?

Evde beslenebilen bir kuş türü olan hint bülbülünün ne gibi özellikleri olduğu merak edilir. Hint bülbülleri son derece sessiz ve uysal canlılardır. Bu tür kuşlar son derece sosyaldirler. Bu kuşların cinsiyetlerini ayırt etmek için desenlerine bakmak yeterlidir.

Dişileri gri renkte, erkekleri ise turuncu, kahverengi beyaz, siyah ve gri desenlidir. Erkeklerin gagaları kızıl iken, dişileri turuncudur. İyi bir bakımla bu kuşların ömrü 7 yıla kadar çıkabilir. Kurak iklimlerde yaşayabilen bu kuş türü çabuk ürerler. Hint bülbülleri kanaryalarla da iyi anlaşır.

Hint Bülbülü Bakımı

Bakımı son derece kolay hint bülbüllerini güvende oldukları bir yere koymak son derece önemlidir. Hint bülbülleri kendilerini koruma içgüdüsüyle hareket ederler. Bu nedenle kuşunuzun kafesini sakin bir yere koymanız gerekecektir. Bu kuşlar sosyal oldukları için tek olarak alınmaları tavsiye edilmez.

İki hint bülbülü alarak, doğalarına uygun bir ortam oluşturmuş olursunuz. Sessiz ortamları sevmeyen bu kuşlar yalnız kaldığında televizyon açmak gerekecektir. Ses duymayı seven bu türler, sessiz ortamlardan hoşlanmazlar.

İlk zamanlar size karşı ürkek davransalar da onunla konuşmayı deneyebilirsiniz. Böylece size alışacak ve onunla ilgilenmeniz, kuşunuzu mutlu edecektir. Hint bülbülü bakımında beslenmesi önem taşıyacaktır. Onlara özel yemler vermeniz en doğrusudur. Bunun yanı sıra ara ara yeşillik veya meyve de verebilirsiniz.

Hint Bülbülü Konuşur Mu?

Evde beslenebilen kuş türlerinden birisi de hint bülbülüdür. Güzel sese sahip olan bu sevimli canlılar sosyal varlıklardır. Çoğu insan kuş sahiplenirken, onun konuşmasını da ister. Fakat hint bülbülleri konuşamaz. Sessiz yapıları da bunu doğrular niteliktedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tüm tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! “VAR neden çağırmadı bilmiyorum”
Son dakika: SABAH Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın penaltısı..."
Son dakika derbi haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası penaltı isyanı! Maç sonunda kırmızı kart çıktı…
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor
Son dakika | Gözler o tarihe çevrildi! Yerli savaş uçağı geliyor
SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele ve akaryakıt fiyatları açıklaması
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
Malezya'da hamile kadın kocasına 7 milyon lira değerinde Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
Derbiye özel Torrent'ten sürpriz karar! Barcelona maçına bilet alan futbolcular var...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hint Bülbülü Özellikleri Ve Bakımı: Hint Bülbülü Konuşur Mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA