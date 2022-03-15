Hint Bülbülü Özellikleri Ve Bakımı: Hint Bülbülü Konuşur Mu?

En sevimli kuşlardan birisi olan hint bülbülü, tatlı sesi ve hareketli yapısıyla dikkat çeker. Capcanlı renklere sahip bu kuş türünün karakteristik fiziksel özelliği, gözaltlarında bulunan siyah desenlerdir. Ülkemizde popüler olan hint bülbülünün anavatanı Avustralya'dır. Sırtlarında ve kuyruklarında zebrayı andıran siyah-beyaz desenlerden dolayı bu kuşun bir diğer adı Zebra ispinozudur. Fakat çoğunlukla hint bülbülü olarak ifade edilir. Sosyal bir canlı olan hint bülbülleri, kendi türleriyle barış içerisinde yaşamaktadır. Birçok farklı türü bulunan bu sevimli canlılar minik ebatlara sahiptir. Hint bülbülü hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, özellikleri ve bakımı konusunda araştırma yaparlar. Kısa ömürlü olan bu kuşların bakımı konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir.

Hint Bülbülü Özellikleri Nelerdir?

Evde beslenebilen bir kuş türü olan hint bülbülünün ne gibi özellikleri olduğu merak edilir. Hint bülbülleri son derece sessiz ve uysal canlılardır. Bu tür kuşlar son derece sosyaldirler. Bu kuşların cinsiyetlerini ayırt etmek için desenlerine bakmak yeterlidir.

Dişileri gri renkte, erkekleri ise turuncu, kahverengi beyaz, siyah ve gri desenlidir. Erkeklerin gagaları kızıl iken, dişileri turuncudur. İyi bir bakımla bu kuşların ömrü 7 yıla kadar çıkabilir. Kurak iklimlerde yaşayabilen bu kuş türü çabuk ürerler. Hint bülbülleri kanaryalarla da iyi anlaşır.

Hint Bülbülü Bakımı

Bakımı son derece kolay hint bülbüllerini güvende oldukları bir yere koymak son derece önemlidir. Hint bülbülleri kendilerini koruma içgüdüsüyle hareket ederler. Bu nedenle kuşunuzun kafesini sakin bir yere koymanız gerekecektir. Bu kuşlar sosyal oldukları için tek olarak alınmaları tavsiye edilmez.

İki hint bülbülü alarak, doğalarına uygun bir ortam oluşturmuş olursunuz. Sessiz ortamları sevmeyen bu kuşlar yalnız kaldığında televizyon açmak gerekecektir. Ses duymayı seven bu türler, sessiz ortamlardan hoşlanmazlar.

İlk zamanlar size karşı ürkek davransalar da onunla konuşmayı deneyebilirsiniz. Böylece size alışacak ve onunla ilgilenmeniz, kuşunuzu mutlu edecektir. Hint bülbülü bakımında beslenmesi önem taşıyacaktır. Onlara özel yemler vermeniz en doğrusudur. Bunun yanı sıra ara ara yeşillik veya meyve de verebilirsiniz.

Hint Bülbülü Konuşur Mu?

Evde beslenebilen kuş türlerinden birisi de hint bülbülüdür. Güzel sese sahip olan bu sevimli canlılar sosyal varlıklardır. Çoğu insan kuş sahiplenirken, onun konuşmasını da ister. Fakat hint bülbülleri konuşamaz. Sessiz yapıları da bunu doğrular niteliktedir.