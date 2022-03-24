Hint Bülbülü Özellikleri Ve Bakımı: Hint Bülbülü Nasıl Bakılır, Konuşur Mu?

Her ne kadar adını bülbül olarak almış olsa da bir ispinoz türü olarak karşımıza çıkan Hint bülbüllerinin kendine özgü birçok özelliği bulunmaktadır. Küçük kuşlar familyasından olan Hint bülbüllerinin evde beslenmek için tercih edilmeden Hint bülbülleri hakkında her türlü bilgiyi edinmek hem sizin hem de evcil hayvanınızın sağlığı ve mutluluğu açısından oldukça önemlidir.

Hint Bülbülü Özellikleri

Her hayvanın kendi türüne özgü özellikleri bulunduğu gibi Hint bülbülünün de kendi türüne ait özellikleri bulunmaktadır. İşte o özelliklerden bazıları;

Diğer kuş türlerine göre daha narin ve ince yapılıdır.

İnce yapıları sayesinde çok hızlı hareket edebilirler.

Hint bülbülleri insanlar ile teması pek sevmezler ve elde tutulmaktan hoşlanmazlar. Özgürlüğüne düşkün bir kuş türüdür.

Üreme hızı yüksektir. Dişi ve erkek kuşu bir arada bulundurduğunuz sürece yavrulamasını izlemeniz kaçınılmaz olacaktır.

Özgürlüğüne düşkün olan kuşlar küçük kafeslerde yaşamayı hiç sevmezler. Geniş alan tercih ederler.

Cinsiyetlerinin belirlenmesi büyüme sürecinde tüylerindeki desenlerden belli olur.

Eğer evinizde kanaryanız varsa ve hint bülbülü sahiplenmek istiyorsanız sakın çekinmeyin. Hint bülbülleri çok sosyallerdir be kanaryalar ile çok hızlı kaynaşırlar.

Hint Bülbülü Bakımı

Minik bir kuş türü olan hint bülbülünün bakımı oldukça kolaydır. Hint bülbülü bakım tüyoları;

Yatay ve geniş kafes tercih etmeli ve kafes temizliğini aksatmamalısınız.

Temizliğe çok düşkün olan Hint bülbülü pis bir kafeste strese girebilir.

Kuşunuzun kafesini koyacağınız yerin güneş ışığı almasına ama rüzgar akımının çok olmamasına dikkat edilmelidir. Çabuk hastalanan bir tür olmasa da rüzgardan etkilenirler.

Yem ve su miktarına ve tazeliğine dikkat edilmelidir. Hint bülbülleri hızlı bir şekilde sindirim sorunu yaşayabilirler. Bunun için her gün temiz ve taze su bulundurmak önemlidir.

Gününün çoğunu kafeste geçirmesi kanatlarının tutulmasına sebep olacağı için genel olarak evde özgür hareket etmesine izin verilmelidir.

Hint bülbülü bakımı konusunda en çok dikkat edilmesi gereken nokta ise yalnızlığı sevmemeleridir. Yalnız kaldıklarında strese giren Hint bülbüllerinin eşleri ile beraber bakılmaları daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı olacaktır.

Hint Bülbülü Konuşur Mu?

Evinde kanatlı bir evcil besleyecek herkesin en çok merak ettiği sorulardan biri de konuşup konuşmayacağıdır. Hint bülbülleri konuşan bir tür değildir. Kendine özgü çıkardığı özel sesler olsa da konuşamazlar. Eğer konuşması açısından bir kuş türü tercih edeceksiniz Hint bülbülü sizin için doğru seçim olmayacaktır.