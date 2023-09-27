Hint Yemekleri İsimleri - Geleneksel Hint Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Hint yemekleri küresel çapta bilinen dolayısıyla popülerliği olan yemeklerdir. Damak tadı aşırı baharatlı şeylere yatkın olanlar, Hint mutfağındaki yemekleri kolayca tüketebilecektir. Çünkü geleneksel Hint mutfağın en belirgin özelliği baharatlardır. En çok kullanılan baharatlar ise köri ve tarçındır. Daha birçok özellik bu mutfağı anlatmaktadır. Hint mutfağını anlamak için Hint yemekleri isimleri ve geleneksel Hint mutfağı yemekleri incelenmelidir.

Hint Yemekleri İsimleri

Hindistan yüz ölçümü olarak büyük bir ülkedir. Böyle bir özelliğinin olması da geleneksel mutfağını zenginleştirmektedir. Bölgelere göre sürekli tüketilen ve geleneksellik kazanan ürünler farklıdır. Örneğin bir bölgede pirinç ve balık ağırlıklı tüketilirken diğer bir bölgede buğday tüketilmektedir.

Hint yemeklerinin en belirgin özelliği baharatlı olmasıdır. Her yemeğe baharat konmaktadır ve yemekler bu şekilde tüketilmektedir. Genelde en çok kullanılan baharat köridir. Tatlılarda en çok kullanılan baharat ise tarçındır. Dolayısıyla tatlıdan diğer yemeklere her şeyin içerisinde baharat vardır. Bu tarz yemeklere thali, idli, samosa, chana masala, tikka masala gibi yemekler örnek verilebilir.

Hint Yemekleri İsimleri Nelerdir?

Hint yöresine ait bir sofrada görebileceğiniz yemeklerin çoğu baharatlıdır. Genelde ortada sade pişirilmiş pirinç olur. Pirincin etrafında küçük tabaklara konulan ve oldukça baharatlı olan yemekler olur. Bu yemeklerin içerisinde genelde balık ve tavuk olur. Din anlayışlarından dolayı dana eti yemezler. Bu sebeple protein olarak balık, tavuk, koyun gibi etler tüketirler.

Hint yemeklerinde en çok öne çıkan yemek thalidir. Thali aslında bir tepside birçok Hint yemeğinin olduğu tepsiye denmektedir. Hint mutfağının birçok tadını bu tepside bulmak mümkündür. Bu tepside yaklaşık olarak 10 farklı Hint yemeği vardır. Diğer bir popüler yemek de idlidir. İdli yemeği Hint mutfağında kahvaltıda tüketilir. Tuzlu bir pirinç kekidir.

Geleneksel Hint Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Geleneksel Hint mutfağı küresel çapta bilinen bir mutfaktır. Yemeklerin tariflerine ulaşmak oldukça kolaydır. Aynı şekilde Hint mutfağında kullanılan ürünler de tüm mutfaklarda kullanılan ürünlerdir. Örneğin Hint mutfağında tavuktan yapılan tikka masala yemeği vardır. Yine aynı şekilde genel olarak mutfaklarda sıkça kullanılan, nohuttan yapılan chana masala yemeği vardır.

Hint geleneksel mutfağını tek bir çatı altında toplayacak olursak bu yemekler şu şekilde olacaktır: Chana masala, tikka masala, dal makhani, thali, idli, uttapam, samosa.