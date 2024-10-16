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Giriş Tarihi: 16.10.2024 16:20 Son Güncelleme: 16.10.2024 16:31

Hintli milyarderin lüks yatı göz kamaştırdı

Hindistan'ın en zengin milyarderi Lakshmi Mittal'in 300 milyon dolarlık dev yatı Fethiye Körfezi’ne demir attı. 111 metre uzunluğundaki Alaiya adlı lüks yat, sabah saatlerinde Fethiye İskelesi’ne yanaşarak karadan akaryakıt ikmaline başladı. Hintli milyarderin yatta olup olmadığı öğrenilemezken, yat personeli Fethiye Şehir Merkezine çıkarak alışveriş yaptı.

Erdoğan CANKUŞ
Hintli milyarderin lüks yatı göz kamaştırdı

Hindistan'ın en zengin milyarderleri arasında gösterilen Lakshmi Mittal'in Alaiya adlı mega yatı Fethiye İskelesi'ne yanaştı. İzmir Aliağa'dan 10 tanker ile getirilen 300 bin litre yakıtın ikmali karadan mega yata verilirken, yatın personeli de gruplar halinde şehir merkezine çıkıp alışveriş yaptı. Cayman Adaları bayraklı mega yatta 38 mürettebatın görev yaptığı öğrenilirken, 9 kabinde 18 misafirin ağırlanabildiği kaydedildi. Yaklaşık 13 milyon 500bin TL akaryakıt ücreti ödediği belirtilen mega yat göz kamaştırırken, yerli ve yabancı turistler cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çektiler.

YATIN ÖZELLİKLERİ

Lurssen tarafından ustalıkla inşa edilmiş olağanüstü bir motorlu yat olan Alaiya ünlü Winch Design tarafından tasarlanmış olup, 111 metre uzunluğa ve 16 metre kirişe sahiptir. 2019 yılında yapılan 16 metre genişliğe sahip lüks yatta iç zarafetin tartışmasız olduğu öğrenildi. Alaiya, altın mermerli klasik bir iç mekana, büyük bir açık merdivene ve camla kaplı bir yemek alanına sahip olup, yatta helikopter pisti, büyük bir yüzme havuzu, saunalı ve balkonlu bir spa ve 100 kişiye kadar konaklama imkanı sunan bir sinemanın da bulunduğu belirtildi. Alaiya isimli lüks yatın Fethiye İskelesi'nde 300 ton yakıt aldıktan sonra Fethiye Göcek'te yeni misafirlerine mavi yolculuk yaptırması bekleniyor.

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Hintli milyarderin lüks yatı göz kamaştırdı
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