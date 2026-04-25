Haberler Yaşam Haberleri Hintli uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı
Giriş Tarihi: 25.04.2026

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hindistanlı uyuşturucu kaçakçısı Salim Dola, MİT ve Emniyet'in operasyonuyla yakalandı. Dola'nın İstanbul'da olduğu ihbarı üzerine MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma yaptı. Dola'nın kaldığı Beylikdüzü'nde tespit edilen hücre evine baskın düzenlenerek Salim Dola kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 126 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 2 milyon 522 bin Hindistan Rupisi (27 bin 787 dolar) ve sahte BAE pasaportu ele geçirildi. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

