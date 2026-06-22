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Giriş Tarihi: 22.06.2026

Hipodromdaki kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Hipodromdaki kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Beşpınar Mahallesi'ndeki hipodromda meydana gelen kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Diyarbakır Hipodromu'nda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Bayram Çizik (33), tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kavgada ağır yaralanan Ahmet Çizik'in (20) de Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Kavgada yaralanan diğer kişilerin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Hipodromdaki kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı
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