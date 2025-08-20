Hiranur bebek, aracın altında can verdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 yaşındaki Hiranur Erdenli, dedesinin kullandığı aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yazıçiçeği köyünde yaşandı. Evlerine ait bahçede oynayan Hiranur Erdenli, bu sırada dedesine ait park halindeki aracın arkasına gitti. Aracı çalıştıran dede, torunundan habersiz geri manevra yaptı. Aracın altına kalan küçük kız çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hiranur Erdenli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma olay yerinde inceleme yaptıktan sonra talihsiz kızın minik cansız bedeni otopsi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsinin ardından Hiranur Erdenli, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Çınar Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.