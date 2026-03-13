Hiranur Nilgün davasında yeni gelişme: 3 sanığın yargılanmasına devam edildi!

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar H.A.Ş., M.Z. ve N.Ç. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Hiranur'un yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu. Tanık M.E., olay günü büfe önünde sanıklarla karşılaştığını büfeye alışveriş için geldiğini, içeri girmeden önce H.A.Ş. ile selamlaştığını, o sırada sanığın büfeden çıktığını ifade ederek, "Büfeye girdiğimde içeride müzik sesi vardı. İçeride 2-3 dakika kaldım. Dışarıdan herhangi bir silah sesi duymadım. Hüseyin'le selamlaşırken araçta Hiranur'u gördüm, canlıydı ve gülüyordu. Büfeden çıktığımda ise zaten gitmişlerdi" dedi.