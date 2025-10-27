Hiranur’un annesi: Üstü kapatılmasın

Ankara'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki Hiranur Kiper ve 16 yaşındaki Elif Kumsal Eşe Akdoğan'dan kahreden haber geldi. Alkol aldıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen iki genç kızdan Hiranur hayatını kaybetti. Entübe edilen Elif Kumsal Eşe Akdoğan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Hiranur'un cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kzının ölümüyle ilgili konuşan acılı anne Bağdat Kiper "Güya içki içmişler ama alkol kokusu yok, şişe yok. Çocuk o halde nasıl yürümüş parka?" diyerek olaya dair şüphelerini dile getirdi.Anne Kiper, "Kızım evden çıkmıştı. Yatağına ayıcıklar koymuş. Yorganı kaldırdım, kızım yok. Babasını aradım, çıktık karakola gittik. Büyük kızım evden aradı. 'Anne yatağında intihar mektupları var' diye. Okudum, veda mektubu. Kaçmaya hazırlanmış. " dedi.Kızının alkol değil, başka bir madde nedeniyle hayatını kaybettiğini öne süren Kiper, "Bir saat kalp masajı yaptılar. Benim çocuğuma ne verdilerse kalbi dayanmadı. Kalp krizi deyip üstünü kapatmalarından korkuyorum." dedi.