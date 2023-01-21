“Hırsız girmiştir” diye espri yaptı, gerçeği öğrenince kahroldu

VİLLAYA GİREN TUTUKLANDI

Kasa kırılarak içerisindeki altın ve mücevher gibi ziynet eşyalarının çalındığın görünce başından aşağıya kaynar sular dökülen Esra Altınkaya, polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, villaya gelerek çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan kişinin E.O., gözcülük yapanında Ö.O. olduğunu tespit etti. Polis zanlılardan E.O.'yu İstanbul'da; Ö.O.'yu Adana'da yakaladı. Adliyeye sevk edilen E.O. tutuklanırken; Ö.O., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak çalınan eşyalar bulunamadı.

"BABAMIN HATIRASINI ÇALDILAR"

Maddi kaybının çok büyük olduğunu söyleyen Esra Altınkaya, "Asıl üzüntüm maneviyat boyutunda. Babamı daha yeni kaybettim ve o kasanın içinde babamın saati vardı. Annem babamın ölümünden sonra 'Kızım mücevherlerim senin kasanda dursun' diye bana emanet etmişti. Kendi düğünümde takılan altınlarım vardı. Hepsi gitti. Babamın hatırasını çaldılar. Babamın saati benim için paha biçilmezdi. Evimin içini bilen birisi tarafından yönlendirilmiş bu hırsızlar. Çünkü eve girer girmez kameraya yöneliyor. Evde hiçbir yeri karıştırmıyorlar sadece kasaya odaklı bir hırsızlık olmuş. Evde hiçbir çekmeceyi karıştırmamış yoksa pırlantalı altın saatimi de çalardı. O saatimin camı kırılmıştı ve servise götürmek için kasadan çıkarıp çekmeceye koymuştum, onu almamış" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Kızıyla arkadaş gibi oldukları için kızına sürekli esprili bir dille cevap verdiğini o günde olanlardan habersiz espri yaptığını anlatan Esra Altınkaya, "Kızımla yemek yiyorduk. Bana, 'Balkon kapısını kim açık bıraktı. Kedi evden kaçacak' dedi. Bende kızıma hırsızlar girmiş, kapıyı onlar açık bırakmıştır diye espri yaptım. Şakam gerçek oldu. Hatta o sırada yatak odasından ses bile duydum. Belki de hırsız, biz yemek yerken evdeydi. Allah'tan karşı kaşıya gelmedik. Kızım daha küçük bu travmayı atlatamazdı. Paralar ve değerli eşyalar bulunmadı. Bu kadar basit olmaması lazım. Türk yargısına güveniyorum. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alması için mücadele edeceğim" diye konuştu.