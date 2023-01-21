“Hırsız girmiştir” diye espri yaptı, gerçeği öğrenince kahroldu

Adana'da villaya giren hırsız, yatak odasındaki kasa içinde 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibi Esra Altınkaya, kızı A.M.A.'yı okuldan alarak olaydan sonra evine döndü. Altınkaya, soyulduklarından habersiz villasının alt katındaki mutfağında bezelye yemeğini ısıtıp hazırladı. Daha sonra anne - kız mutfak masasında yemeğe oturdu. O sırada A.M.A., annesine açık bırakılmış balkon kapısını göstererek; "Kapıyı kim açık bıraktı?" diye sordu. Esra Altınkaya, "Hırsız girmiş, o açık bırakmış" diye kızına espri yaptı. Altınkaya bir süre sonra yatak odasına çıkınca kasanın kırıldığını içindeki altın, pırlanta ve saatin çalındığını görünce dünyası adeta başına yıkıldı. Polisin yakaladığı hırsızlardan eve giren E.O. tutuklandı gözcülük yapan Ö.Ö., adli kontrolle serbest kaldı.
Çalınanlar altınları bulunamadığını söyleyen Altınkaya, "Zararın maddi boyutu çok büyük ama en önemlisi, çalınanlar içinde rahmetli babamın saati ve annemin emanet ettiği mücevherleri vardı. Değerleri parayla ölçülmez. Kızımın sorusuna esprili bir dille cevap verdim ancak yaptığım espri gerçekmiş. Konunun peşini bırakmayacağım en büyük cezayı alsın" dedi.
1 MİLYON TL'LİK HIRSIZLIK
Olay 15 Aralık'ta Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Amerika'da yaşarken noterlik yapan ancak şu anda ev hanımı olan Esra Altınkaya kızını okuldan almak için villasından çıktı. İddiaya göre; o sırada güvenlik görevlisi olmadığı için evin kapısına gelen iki şüpheliden birisi zile bastı. Evde kimsenin olmadığını fark eden zanlı, sürgülü kapıyı zorlayarak içeri girdi ve ilk iş olarak oturma odasındaki güvenlik kamerasını ters çevirerek adaptörünü çıkardı. Daha sonra yatak odasına çıkan şüpheli dolap içindeki seyyar kasanın kapısını levyeyle kırarak açtı. Hırsız, kasa içerisinde 1 milyon lira değerinde bulunan altın, mücevher ve saati alarak kaçtı.
SORUYA ESPRİLİ CEVAP
Esra Altınkaya, hiç bir şeyden habersiz kızıyla birlikte evine döndü. Bezelyeyi buzdolabından çıkararak ısıtan Esra Altınkaya, sofrayı bir güzel hazırladıktan sonra kızını çağırdı. Ana kız öğle yemeğine oturdu. Balkon kapısının açık olduğunu gören A.M.A., annesine "Kapıyı kim açık bıraktı?" diye sordu. Esra Altınkaya ise kızına "Hırsız girdi. Onlar açık bırakmıştır" diye espri yaptı. A.M.A. annesinin cevabı üzerine TV ünitesinin altında bulunan ve duvara doğru döndürülmüş güvenlik kamerasını göstererek; "O zaman kamerayı da hırsızlar, ters çevirmiştir" dedi. Anne Altınkaya kızının cevabı üzerine eve gerçekten hırsız girdiğini fark edip hemen yatak odasına çıktı.
VİLLAYA GİREN TUTUKLANDI
Kasa kırılarak içerisindeki altın ve mücevher gibi ziynet eşyalarının çalındığın görünce başından aşağıya kaynar sular dökülen Esra Altınkaya, polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, villaya gelerek çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan kişinin E.O., gözcülük yapanında Ö.O. olduğunu tespit etti. Polis zanlılardan E.O.'yu İstanbul'da; Ö.O.'yu Adana'da yakaladı. Adliyeye sevk edilen E.O. tutuklanırken; Ö.O., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak çalınan eşyalar bulunamadı.
"BABAMIN HATIRASINI ÇALDILAR"
Maddi kaybının çok büyük olduğunu söyleyen Esra Altınkaya, "Asıl üzüntüm maneviyat boyutunda. Babamı daha yeni kaybettim ve o kasanın içinde babamın saati vardı. Annem babamın ölümünden sonra 'Kızım mücevherlerim senin kasanda dursun' diye bana emanet etmişti. Kendi düğünümde takılan altınlarım vardı. Hepsi gitti. Babamın hatırasını çaldılar. Babamın saati benim için paha biçilmezdi. Evimin içini bilen birisi tarafından yönlendirilmiş bu hırsızlar. Çünkü eve girer girmez kameraya yöneliyor. Evde hiçbir yeri karıştırmıyorlar sadece kasaya odaklı bir hırsızlık olmuş. Evde hiçbir çekmeceyi karıştırmamış yoksa pırlantalı altın saatimi de çalardı. O saatimin camı kırılmıştı ve servise götürmek için kasadan çıkarıp çekmeceye koymuştum, onu almamış" dedi.
"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"
Kızıyla arkadaş gibi oldukları için kızına sürekli esprili bir dille cevap verdiğini o günde olanlardan habersiz espri yaptığını anlatan Esra Altınkaya, "Kızımla yemek yiyorduk. Bana, 'Balkon kapısını kim açık bıraktı. Kedi evden kaçacak' dedi. Bende kızıma hırsızlar girmiş, kapıyı onlar açık bırakmıştır diye espri yaptım. Şakam gerçek oldu. Hatta o sırada yatak odasından ses bile duydum. Belki de hırsız, biz yemek yerken evdeydi. Allah'tan karşı kaşıya gelmedik. Kızım daha küçük bu travmayı atlatamazdı. Paralar ve değerli eşyalar bulunmadı. Bu kadar basit olmaması lazım. Türk yargısına güveniyorum. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alması için mücadele edeceğim" diye konuştu.