Hırsızlar baltayı taşa vurdu

İstanbul Kağıthane merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda sabaha karşı meydana gelen olayda hafif ticari araçla gelen eldivenli, şapkalı ve maskeli 4 kişi, bilişim şubesinin kepengini açmaya başladı. Şahıslar soygunu gerçekleştirdikleri esnada bir anda mağazanın alarmı çalmaya başladı. Sesler üzerine binanın en üst katındakiler dışarıya çıkarak hırsızları fark etti ve onlara taş fırlatmaya başladı. Birkaç taş parçasından sonra neye uğradığını şaşıran hırsızlar, geldikleri araca binerek apar topar kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda plakanın 34 MH 1069 olduğu ancak plakanın Küçükçekmece'den çalındığı tespit edildi. Devam eden çalışmalarda aynı araca ait yüzlerce plaka sorgulayan polis, aracın orijinal plakasının 34 TF 867 olduğunu ve sahibinin ise emniyette 10 adet suç kaydı bulunan İsmet S. (35) olduğunu belirledi. Şüphelinin ise çalışmalar çerçevesinde yakalandığı öğrenildi.