Hırsızlar kralı Sarı kemal’in Konağı’na özel harekat destekli operasyon!

Sarı renk saçlarıyla dikkat çeken "Sarı Kemal" lakaplı Kemal Taş'ın oğlu Doğan Taş, polis kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymadı. Polis memuruna silah doğrultan Doğan Taş, daha sonra Porsche marka otomobiliyle kaçarak izini kaybettirdi.

SARI KEMAL'İN KONAĞI'NA OPERASYON

Harekete geçen polis, Gesi Mahallesi Kayabağlar Mahallesinde bulunan Sarı Kemal'in Konağı'nı ablukaya aldı. Özel harekât polislerini gelmesiyle eve baskın yapıldı. Doğan Taş'ın polis kontrol noktasından kaçtığı otomobil, konağın bahçesinde bulunurken, Doğan Taş, evde yapılan aramalarda bulunamadı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Sarı Kemal'in konağında saatler süren aramaların ardından otomobilde de aramalar yapıldı. Suç unsuru materyallere el konulurken, Doğan Taş'ın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Lüks yaşamı ve sarı renk saçlarıyla dikkat çeken Kemal Taş ve ailesinin, 2014 yılında çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle operasyon yapılmış, Sarı Kemal villasında uyurken, karısı ise şöminede saklanırken yakalanarak gözaltına alınmıştı.