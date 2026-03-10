Hırsızları kovaladı canından oldu

İzmir'de evinden çıkan iki şüpheliyi kovalayan genç, şüphelilerden birinin silahla açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte komşu ziyaretinden dönen Mehmet Köstekçi (24), evine girmek üzereyken içeriden tanımadığı kişilerin çıktığını gördü. Eve hırsızlık amacıyla girdikleri öne sürülen şüpheliler kaçmaya başladı. Şüphelilerin peşine düşen Köstekçi, evinin yanında bulunan zeytinlik araziye doğru kaçan kişileri kovaladı.

Kovalamaca esnasında şüphelilerden biri Köstekçi'ye doğru elindeki silahla 3-4 el ateş açtı. Köstekçi, silahtan çıkan mermilerden ikisinin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Köstekçi'ye çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Köstekçi, ambulansla kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.





KAÇIŞ ANI KAMERADA

şüphelinin olaydan sonraki kaçış anları bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin bağ bahçesine doğru koştuğu ve ardından karanlıkta gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları üzerine yoğunlaşarak şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.