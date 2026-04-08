Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlık suçundan 108 yılla aranıyordu: Bursa'da yakalandı!
Giriş Tarihi: 8.04.2026 22:53

Bursa'da hırsızlık suçlarından 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (24) isimli firari kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğümü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında; Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.D. (24) isimli kadını Demirtaşpaşa Mahallesi'nde sokak üzerinde yakaladı.

Şüphelinin sorgulamada, hırsızlık suçlarından toplam 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

