Hırvatistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Hırvatistan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

İş, eğitim ya da tatil sebepleriyle insanlar başka ülkelere seyahat etmektedirler. Bu seyahatlerde tercih edilen ülkelerden birisi de Hırvatistan'dır. Yurt dışı tatili planları yapılırken gidilecek olan ülkenin vize ve pasaport şartlarını öğrenmek ilk yapılması gereken işlemlerin başında gelmektedir. Orta Avrupa'nın görülmeye değer ülkelerinden birisi olan Hırvatistan'ın pasaport ve vize şartları ise, seyahatçiler tarafından hayli merak edilmektedir. Peki, Hırvatistan'a vize kalktı mı? İşte ayrıntılı yanıtlar...

TÜRKİYE'DEN HIRVATİSTAN'A GİDİŞTE VİZE VE PASAPORT GEREKİYOR MU?

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Hırvatistan'ın da, yabancı ziyaretçilerinden yerine getirmesini şart koştuğu bir takım vize ve pasaport yükümlülükleri vardır. Hırvatistan ziyaretinden önce bu şartları öğrenmek mutlaka yapılması gereken adımlardan birisidir. Ülkemizden Hırvatistan'a gidecek olan vatandaşlar için geçerli vize şartları ise şunlardır;