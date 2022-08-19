Haberler Yaşam Haberleri Hırvatistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Hırvatistan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 19:13 Son Güncelleme: 19.8.2022 19:13

Hırvatistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Hırvatistan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de vatandaşlar, seyahatlerinde yurt dışı tatilini tercih etmektedir. Yurt dışına seyahat planları yapan vatandaşların bazıları Orta Avrupa ve Akdeniz’in kesişme noktasında yer alan bir Balkan ülkesi olan Hırvatistan’ı tercih etmektedir. Hırvatistan ziyareti öncesi bireylerin, Hırvatistan’ın vize ve pasaport şartlarını öğrenmesi avantaj ve zaman kazanmak adına yararlı olacaktır. Bizlerde siz kıymetli okurlarımız için ‘Hırvatistan vize istiyor mu?, Hırvatistan Şengene (Schengen) dahil mi?’ sorularının yanıtlarını derleyip bir araya getirdik.

Hırvatistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Hırvatistan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

İş, eğitim ya da tatil sebepleriyle insanlar başka ülkelere seyahat etmektedirler. Bu seyahatlerde tercih edilen ülkelerden birisi de Hırvatistan'dır. Yurt dışı tatili planları yapılırken gidilecek olan ülkenin vize ve pasaport şartlarını öğrenmek ilk yapılması gereken işlemlerin başında gelmektedir. Orta Avrupa'nın görülmeye değer ülkelerinden birisi olan Hırvatistan'ın pasaport ve vize şartları ise, seyahatçiler tarafından hayli merak edilmektedir. Peki, Hırvatistan'a vize kalktı mı? İşte ayrıntılı yanıtlar...

TÜRKİYE'DEN HIRVATİSTAN'A GİDİŞTE VİZE VE PASAPORT GEREKİYOR MU?

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Hırvatistan'ın da, yabancı ziyaretçilerinden yerine getirmesini şart koştuğu bir takım vize ve pasaport yükümlülükleri vardır. Hırvatistan ziyaretinden önce bu şartları öğrenmek mutlaka yapılması gereken adımlardan birisidir. Ülkemizden Hırvatistan'a gidecek olan vatandaşlar için geçerli vize şartları ise şunlardır;

  • Umuma mahsus pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle turistik amaçlı Hırvatistan seyahatlerinde vizeye tabidirler.
  • Resmi pasaport, Schengen vizesi ya da Schengen ülkelerinden herhangi birisinde oturum sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise vizesiz olarak Hırvatistan'a giriş yapabilirler.

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Hırvatistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Hırvatistan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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